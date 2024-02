Modena, pari e tanti rimpianti a Pisa. La beffa arriva in superiorità numerica

Bianco, in maniera molto giusta, aveva lanciato una piccola pietra in mezzo al mare martedì: "Io , ai playoff ci voglio andare". Tuttavia, a guardare il Modena di Pisa, è bene dirlo a questo punto della stagione, di strada non se ne fa molta se l’obiettivo è davvero quello. O, forse, bisognerebbe iniziare a capire a modo quali siano i difetti di una squadra che continua a subire gol quasi come non riuscisse a liberarsi di questo male e, soprattutto, si adagia sempre al livello dell’avversario senza mai azzannarlo quando è il caso.

Ne nasce l’ennesimo pareggio che poteva essere vittoria se solo il Modena non avesse perso la marcatura di Canestrelli all’84’ , volendo andare un passo indietro quel calcio d’angolo calciato da Veloso i canarini non avrebbero nemmeno dovuto innescarlo, ma tant’è. Già nel primo qualcosa non ha funzionato. In un clima surreale (a Pisa a volte nemmeno si tifa più la squadra per un conflitto fra tifosi e società) Bianco riconferma il 3-5-2 ma, questa volta, l’esperimo Santoro a destra non porta i frutti sperati: al 43’ il taglio di Mlakar coglie impreparato lui e Seculin e il Pisa passa in vantaggio. Fino a questo momento, il Modena sciupa due occasione con Abiuso e Gliozzi, dopo le quali commette il gravissimo errore di non accorgersi che di fronte c’è un avversario che di idee ne ha pochissime, livellando la sua prestazione a quella di casa. Il primo tempo se ne va con un amaro in bocca che si avvicina a quello dell’ultimo mese. Ad inizio ripresa, il Modena la riacciuffa con Abiuso, bravissimo a credere in una difesa pisana con enormi limiti e a battere in uscita Loria. Ora sì che il Modena cresce e la storia ripresenta un’altra chance colossale: al 60’ Valoti vola negli spogliatoi per doppio giallo, canarini in superiorità. Dentro Strizzolo e Manconi, anche Ponsi e poi Duca.

È Strizzolo a buttarla dentro con il brivido del Var, l’arbitro inizialmente annulla perché l’attaccante colpisce in rovesciata un difensore ma non basta per annullare e, da terra, Strizzolo insacca. È una sorta di liberazione. Ma non si può mai stare sereni con questa squadra. Serve tenere la palla, ammazzare la partita appena si presenta uno spazio e, invece, il Pisa disperatamente si butta avanti tanto da guadagnare un corner da cui nasce il pari di Canestrelli. Dall’alto è evidente, il Modena difende a zona e al momento dell’impatto del difenore la marcatura lascia a desiderare. L’ultima emozione è da dedicare ai designatori arbitrali. Ad un secondo dal termine Riccio non può esultare per un fuorigioco visto dal Var, ma Riccio è totalmente inifluente in quella azione. Poi, se la ritrova sul piede dopo la deviazione del difensore e segna. Dubbi. Pochi dubbi, invece, sul Modena. Così, non va.