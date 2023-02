Serie D maschile: impegno casalingo (questa sera ore 18:30) per una Modena Basket (girone E) desiderosa di riscatto. Gli arancio-neri, ospiteranno Pallacanestro Budrio per tornare a vincere dopo lo stop della settimana scorsa (primo stagionale) a Persiceto. Proprio la Vis attenderà la Ottica Amidei Castelfranco (domani alle 18); i bianco-verdi sono alla ricerca del primo successo di questa seconda fase. Gara esterna anche per la Spv Vignola (stasera ore 21), che scenderà sul parquet del Cus Bologna per affrontare l’Audace Bombers.

Serie B femminile poule play-off: stasera la Wamgroup Cavezzo gioca davanti al pubblico amico con Fiorenzuola, mentre Sbs Piumazzo riceve domani (18) la Magika Castel San Pietro. Nel girone play-out, debutto per Royal Finale Emilia, impegnata stasera (18:30) sul parquet di Parma Basket Project.

d.c.