Modena, per le giovanili c’è anche Fabbrini

di Alessandro Troncone

Nei giorni in cui la Serie B osserva un turno di sosta e nei quali Attilio Tesser sta ricaricando le energie del suo Modena in vista del rush finale, il palcoscenico se lo prende tutto il mercato. In particolare i progetti che i canarini hanno per il settore giovanile, detto della volontà di andare alla ricerca di un profilo nuovo che prenderà il posto di Mauro Melotti (il quale dovrebbe comunque rimanere ma con un vestito differente all’interno del club gialloblù).

Cominciano ad emergere i primi retroscena sull’affare Catellani: il Modena, come vi abbiamo raccontato, ha cercato fin da subito l’ex calciatore attualmente responsabile del settore giovanile della Spal, già dagli ultimi mesi del 2022. Trattative che hanno portato ad un accordo tra le parti (che prevedevano anche alcuni uomini che hanno lavorato con Catellani a Ferrara), ma che era rimasto in forma del tutto privata e che sarebbe stato ufficialmente chiuso tra la fine di febbario e i primi di marzo. La variabile si chiama Inter. Lo storico timoniere del settore giovanile nerazzurro, Roberto Samaden, divorzierà dal club milanese e questo ha spinto l’Inter ad alzare la cornetta per contattare Catellani e ciò ha spiazzato il club di viale Monte Kosica.

Secondo quanto riportato dai colleghi di ’Sportitalia’, a questo punto, lo stesso Catellani dovrebbe pagare una penale se raggiungesse un accordo definitivo con i nerazzurri, cosa al momento molto probabile. Questa, in linea di massima, la ricostruzione delle ultime ore che hanno visto protagonista l’ex centrocampista, oggetto del desiderio per il Modena ma non l’unico. Il direttore sportivoa Davide Vaira ha da tempo avviato diversi contatti e nella lista ci sarebbe anche un altro ex calciatore del Modena e risponde al nome di Andrea Fabbrini. Prima dal 2000 al 2003, poi dal 2004 al 2005, Fabbrini (nella foto con la maglia dei gialli) è stato uno dei giocatori certamente più importanti di quel periodo, per poi diventare nel 2013 capo degli osservatori del Torino, dal 2017 al 2019 responsabile del settore giovanile della Pro Vercelli, dal 2019 responsabile del Torino e attualmente è responsabile dei giovani del Novara. Trattasi di ipotesi, tra le diverse sulle quali il Modena sta riflettendo. Entro la fine della stagione calcistica (a dire il vero, ben prima) i canarini vorrebbero porre le basi per costruire il prossimo futuro legato ai giovani, idee che vanno di pari passo con l’altro, importante, progetto ovvero la posa della prima pietra del nuovo centro sportivo.