Modena perde ancora, settimana da incubo

di Alessandro Troncone

Per fortuna, la settimana è finita. Nel peggior modo possibile, tra l’altro. Il Modena ne esce come forsi in pochi avrebbero pensato da questo piccolo tour de force che avrebbe potuto delineare in un modo o nell’altro le ambizioni della seconda parte di stagione. Non è una chiusura netta, ma la squadra vista negli ultimi 8 giorni difficilmente potrà iscriversi nella corsa all’ottavo posto, a meno di una reazione immediata prima della sosta. Ma, gli appuntamenti sono con Pisa e Palermo, altri due scontri dall’alto tasso di difficoltà. In riva al lago, qualcosa va storto. Questione di episodi, è bravo Cerri a sfruttrarlo al 52’ per davvero pochissimi centimetri che De Maio (non brillantissimo il suo ritorno dal 1’) lascia in favore dell’attaccante e del Var che dopo una piccola revisione convalida il gol.

Ma è nel primo tempo che il Modena deve recriminare per un pizzico di sfortuna e, soprattutto, per imprecisione. Quella di Luca Tremolada, a dire il vero fin troppo preciso al 12’ a tu per tu con Gomis, col mancino, in quello che è stato un rigore in movimento senza avversari. Poi, si accendono i padroni di casa. Palo di Gabrielloni al 17’. pochi istanti dopo ecco il vantaggio dello stesso attacante ma il Var placa l’entusiasmo del "Sinigaglia" e si accorge di un fallo di mano nell’azione. Nei minuti successivi, il Modena non spicca per serenità. Lo stesso De Maio è protagonista di un retropassaggio così così, Gagno valuta male qualche uscita, Magnino incassa un giallo che gli costerà la squalifica sabato con il Pisa. Eppure, al 40’ Falcinelli pareggia il conto dei pali, di testa, su un bel cross di Ponsi dalla sinistra. L’equilibrio, anche dopo il vantaggio di Cerri, persiste ma è la lucidità in fase offensiva a punire il Modena, se volessimo trovare la vera pecca della giornata. Pur inserendo Bonfanti, Giovannini, Mosti e Duca nella ripresa, e prima ancora con Strizzolo, il Modena arriva lì ma non punge. Si potrebbe discutere a lungo anche sulla condizione fisica, non si va molto lontano dalla realtà se si afferma che diversi uomini chiave abbiano chiuso la settimana a corto di energie. Tra questi, c’è anche chi ha giocato al di sotto delle potenzialità e delle aspettative, come ha poi confermato Tesser su Bonfanti. E ci sono gli infortuni a metterci il carico.