Modena piazza il colpo da novanta: preso Bonilla

Ambizioso colpo di mercato del Modena Baseball che ’battezza’ l’anno nuovo ingaggiando Garzia Ramon Bonilla (in foto), interbase di Verona. I dirigenti gialloblù hanno messo a segno un vero colpo, anticipando molti team della massima serie. Bonilla è tra i migliori interni della passata stagione agonistica; vanta un curriculum di alto spessore, classe ’88, score alla mano è il terzo miglior battitore in italia con media battuta nel torneo 2022 di mb 419, dietro solamente agli stellari attaccanti Lopez mb 454, Rodriguez mb 447. Bonilla vanta numerose stagioni agonistiche nei migliori team di serie A, la scorsa stagione è arrivato terzo assoluto, col pregio nelle ultime stagioni da interbase, non è mai sceso sotto la media mb 400 pari a 4 battute valide su 10 turni attacco, con 24 punti battuti a casa. Proviene da Puerto Plata di Santo Domingo nel ruolo di interbase, ha trovato la sua consacrazione nel campionato italiano di serie A, con medie stellari e pochi errori. Un acquisto che porta la firma del nuovo manager Marco Nanni. Il nuovo Modena propone oltre lo stesso Nanni come manager, Marcello Malagoli braccio destro, Mauro Brandoli Pitching coach lanciatori, Mirco Righi, Domenico Pisano coach col tecnico Benjamin Turner. E arriva anche la conferma ’ufficiale’ del nuovo arrivo in casacca gialloblù del lanciatore Alessandro Di Giacomo, destro classe ’94, proviene dal Rimini, Serie A, nel 2022, pronto a confermarsi nella massima serie. Ora il Modena cerca sul mercato due esterni e un interno di ruolo. Ruoli coperti i catcher Gianluca Scerrato, Enzo Corbino, col parco lanciatori, propone come partenti: Erik Soto (cuba), Yuliesky Hurtado (cuba). Rilievi: Alessandro Di Giacomo, Infante Junior, Angel Calero, Alessio Paltrinieri e Cipriano Ventura. Il debutto in A, domenica 16 aprile in trasferta a Senago Milano.

Giorgio Antonelli