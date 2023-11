Modena, prima l’orgoglio poi la rabbia. Passa in vantaggio, il Parma rimedia alla fine

Senza sei giocatori, senza Gagno (ancora problema alla coscia destra) ma con un cuore enorme. Forse un po’ pazzo, ma il Modena di Parma ha scritto una pagina di questo campionato che porta con sé un significato non indifferente. La personalità mostrata vale il prezzo del biglietto, al cospetto della capolista. Il tema della partita è molto chiaro, sembrava esserlo anche alla vigilia. Il Modena, colpa anche delle scelte obbligate di formazione e delle numerose assenze, consegna nei piedi degli uomini di Pecchia comando e intenzioni, tanto che nei primi 15 minuti la pressione ducale è quasi esagerata e i dati del possesso palla ne sono una dimostrazione. Tuttavia, con l’arma del contropiede, i canarini avrebbero un paio di situazioni potenzialmente pericolose ma Falcinelli casca nella trappola del fuorigioco troppo spesso o l’ultimo passaggio risulta impreciso. A onor del vero, nemmeno il Parma è riuscito a costruire chissà quali occasioni per il vantaggio. Seculin e inoperoso e deve solo preoccuparsi di un colpo di testa di Man e di una incursione in area di rigore di Benedyczak. Poi è bagarre nelle varie zone del campo. in mezzo il Modena deve concedere fisicita ma emerge un buonissimo Duca mentre l’attacco è un pochino in ombra, Zaro e Pergreffi contengono Bonny e il primo tempo scorre senza emozioni da segnalare.

Ora che avete letto tutto questo, dimenticatelo. Il secondo tempo è praticamente un’altra storia, come se fosse un’altra partita che si gioca su un altro mondo. Seculin è l’attore principale, Duca il protagonista che non ti aspetti. Al 49’ il portiere è provvidenziale su Charpentier, al 63’ ancora su di lui e poi su Man nel giro di due secondi con due interventi miracolosi. Nel mezzo, poco prima dell’ora di gioco. Duca fa gioire i tifosi canarini con la rete del vantaggio che pareva da annullare ma il Var non evidenziato alcuna posizione di fuorigioco e il Modena passa al Tardini. La traversa di Camara lascia intendere buoni segnali, a prendere carta e penna e a scrivere altre righe di un secondo tempo fuori dall’ ordinario è davvero Seculin. All’84’ Chiffi viene richiamato ancora al Var per un contatto tra il portiere e Del Prato in area (in uscita, Seculin colpisce con un pugnetto il difensore del Parma), è rigore: niente paura, Seculin neutralizza il tiro di Man e nella storia ci finisce pure lui. Se non fosse per la bellezza di 9 minuti di recupero. Al 93’, con tutti i giocatori possibili, il Parma si getta in area e da un calcio di punizione dalla trequarti Partipilo la trova lì e la insacca. Resta l’amaro in bocca, ma una consapevolezza: il Modena è ambizioso e… pazzo.

Alessandro Troncone