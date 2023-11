Modena priva dell’opposto: "Sapremo risolvere"

"Che abbiamo qualche difficoltà di organico oggi è un fatto". Inizia così la conferenza stampa pre-partita di un Francesco Petrella concentrato sul recupero di tutti i suoi giocatori ma anche sul risultato di oggi, un match con Padova irto di difficoltà ma che a Modena serve per muovere la classifica: "Dobbiamo essere bravi a valorizzare quello che abbiamo – continua il tecnico della Valsa Group – sfruttando le opportunità che avremo in queste partite e in questi allenamenti. La parola d’ordine deve essere tenere duro".

Petrella, partiamo dall’opposto. Come sta?

"Sapozhkov ha avuto un risentimento durante il match con Perugia, con già qualche problema nelle settimane precedenti, ma più sotto controllo. Domenica però si è proprio bloccato e non riusciva più a saltare, per questo l’ho dovuto cambiare. In questo momento il dolore è persistente, sta facendo le analisi con fisioterapisti e medici e avremo idee più chiare su quali saranno i tempi di recupero".

Quindi formazione obbligata con Davyskiba opposto?

"Giocheremo coi tre schiacciatori: una formazione che abbiamo in parte allenamento ma non lungamente perché l’idea è quella della diagonale Bruno-Sapozhkov. Non c’è molto da inventare, se non recuperare la memoria dei set che abbiamo già giocato con questa formazione".

Cosa si aspetta dai suoi giocatori?

"Che rimangano attaccati alla partita e alla squadra. Voglio che continuiamo a risolvere i problemi con quello che abbiamo: a volte sarà bella pallavolo, a volte sarà brutta pallavolo, ma non possiamo permetterci di fare gli schizzinosi".

Con Padova il match è da vincere a tutti i costi? C’è pressione?

"Se ragioniamo nei termini che la partita va vinta, sicuramente c’è pressione: non è conveniente in questo momento, perché non siamo nelle condizioni di poter sostenere un peso di questo tipo. Ovviamente non significa entrare in campo da vittime, ma sfruttare le occasioni che ci sono. Non dobbiamo assolutamente vincere con Padova perché altrimenti la classifica piange".

L’atteggiamento nella stagione quindi quale sarà?

"Dobbiamo guardare a ciò che possiamo fare. Le classifiche a volte sorriderà, a volte sarà brutta o anche molto brutta, dovremo imparare a convivere con entrambe le situazioni".

Padova che avversaria sarà?

"Parliamo di una squadra che negli anni ha saputo valorizzare il proprio ambiente e i propri giovani, e quest’anno si ripercorre quello stile. Hanno molte alternative, sanno lottare in partite lunghe, hanno vinto gli ultimi due tie-break e sanno fare di necessità virtù. Non ci molleranno un momento, dovremo essere bravi a saperli leggere".

