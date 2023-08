Modena pronta al debutto Davanti Falcinelli in pole

A quattro giorni dalla sfida di Marassi col Genoa mister Bianco inizia a dare forma al suo Modena anche nelle prove sul campo svolte allo ’Zelocchi’. La certezza è che in Liguri mancherà Magnini, che deve scontare un turno di squalifica, così come i due infortunati Bozhanaj e Ponsi, così il Modena disegnato sul 4-3-1-2 utilizzato in tutte le amichevoli dovrebbe prevedere, davanti a Gagno, una difesa con la certezza di Oukhadda a destra e Cotali a sinistra, mentre al centro è corsa a tre per due maglie, con Zaro in leggero vantaggio che potrebbe fare coppia con Pergreffi, anche se pure Cauz mantiene viva la speranza di un posto dal 1’. Le condizioni in crescita di Palumbo fano pensare a una maglia da titolare per l’ex ternano, che a Marassi ha già giocato nella stagione con la Sampdoria, al fianco dell’intoccabile Gerli, sicuro del posto in regia, mentre per la terza maglia di mediana le indicazioni arrivate dai test "maggiori" con Fiorenzuola e Torino vanno verso il nome di Duca, che è in vantaggio su Battistella. Davanti spazio a Tremolada come trequartista, poi per le due pedine offensive il tecnico canarino fin qui ha giostrato diverse soluzioni, ma la difficoltà dell’avversario e l’ambiente caldo fanno alzare le quotazioni di Falcinelli, che dovrebbe prendersi un posto con Bonfanti al suo fianco. ORARI. La Lega di B ha definito gli orari delle prime tre giornate del campionato cadetto. Si parte venerdì 18 con l’anticipo Bari-Palermo della prima giornata, turno in cui sono state rinviate la gara del Modena sul campo della squadra ’X’ (al momento il Brescia) e Pisa-Lecco, nella seconda giornata (rinviate Palermo-X e Lecco-Spezia) il debutto del Modena è sabato 26 alle 20,30 in casa con l’Ascoli, poi nella terza giornata (rinviate Sudtirol-X e Como-Lecco) gialloblù in campo a Cosenza martedì 29 alle 20,30.

AMICHEVOLE. Visto la sosta forzata in concomitanza con la prima giornata, il Modena sta definendo i dettagli di un test amichevole in programma sabato 19 sul campo della Virtus Verona.

PRIMAVERA. I gialloblù di Mandelli debuttano stasera alle 20,40 al "Vignola" sfidando nel derby il Sassuolo.

d.s.