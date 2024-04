Modena, quanto servirebbe un uomo gol. A Terni stesso copione: errori e pareggio

A conti fatti, il migliore in campo risulta Iannarilli, portiere della Ternana. Al quale vanno riconosciuti i meriti di almeno tre interventi decisivi. Tuttavia, apprezzate le qualità dell’estremo difensore umbro, il Modena continua a dimenticarsi parole del tipo ’concretezza’ o ’incisività’ e non ci riferiamo solo all’attaccante che non riesce a segnare, ma a chiunque si presenti davanti ad una potenziale azione da gol.

Con 14 conclusioni complessive verso la porta, una partita del genere i canarini avrebbero dovuto portarla a casa, senza troppi giri di parole. Il valore dell’avversario era quel che era, la Ternana ha difficoltà da vendere e di qualità nella sua rosa non ce n’è, se non in alcuni singoli che, da soli, non possono comunque inventare calcio. L’impressione, dopo qualche minuto di tensione iniziale, è che i presupposti per tornare alla vittoria ci fossero tutti. Con Tremolada e Duca dietro a Gliozzi (troppo evanescente quest’ultimo) il Modena arriva facilmente sulla trequarti anche se cincischia spesso in fase di possesso, è evidente che il momento non sia felice. Al 23’ il primo miracolo di Iannarilli su Magnino, al 28’ Tremolada sfiora il palo e al 33’ il secondo miracolo di Iannarilli su Santoro. In una decina di minuto il Modena avrebbe potuto (anzi, dovuto) ammazzare la partita.

Invece, la tiene aperta e per poco, al 37’ Pyyhtia non beffa Seculin a pochi passi dalla linea al 37’. D’altronde, se mantieni l’equilibrio è un attimo perdere la retta via. Segnali di incoraggiamento ce ne sono, non tantissimi sia chiaro, ma le occasioni create possono far ben sperare. Capito che la Ternana poteva essere attaccata, ci si aspettava un Modena feroce nella ripresa ma il ritornello della partita non cambia per niente.

Iannarilli è sempre protagonista al 76’ su Di Stefano e Oukhadda (entrati nella ripresa) e all’85’ il grande ex Palumbo ha l’occasione più ghiotta con la palla che sfiora il palo alla destra dell’estremo difensore umbro. Il colmo, si compie al 92’: Abiuso parte in contropiede, a tu per tu con Iannarilli si fa ipnotizzare e poi, sulla ribattuta, Lucchesi salva sulla linea lasciando l’urlo strozzato in gola ai tifosi canarini. L’agonia, insomma, è prolungata. Come da due mesi a questa parte. Modena sempre a +4 sulla zona playout e a Terni non accompagnato nemmeno dalla buona sorte. Anche se, i più filosofici, direbbero che la fortuna bisogna andarsela anche a cercare a volte. E Bianco ha salvato la sua panchina, se mai ci fosse bisogno di una conferma dopo le parole di Rivetti di giovedì scorso.