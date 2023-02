Modena sa quando colpire: vittoria a Lubiana

di Alessandro Trebbi

LUBIANA (SLOVENIA)

Missione compiuta per una Valsa Group che ha imparato molto bene a essere concreta e senza fronzoli quando la situazione lo richiede, capace di ribaltare l’inerzia di un secondo set perso malissimo e di un quarto nel quale Lubiana stava rimontando appoggiandosi agli errori gialloblù. Il 3-1 in favore di Modena maturato a Lubiana nell’andata dei quarti di finale di Coppa Cev è un mattone importante e quasi decisivo verso la qualificazione alle semifinali, dato che ai gialloblù basterà conquistare due set nel ritorno in casa, mercoledì 15 febbraio, e vale ancora di più se si guarda ai risultati delle altre favorite: Piacenza ha perso 3-1 a Montpellier, Belchatow (nella stessa parte di tabellone di Modena) è stata sconfitta 3-2 a Karlovarsko. Appoggiandosi su un’altra prestazione da leader di Tommaso Rinaldi, la Modena di ieri pomeriggio è stata scossa da due urla al momento giusto del secondo parziale da capitan Bruno. Urla servite a svegliare un Lagumdzija fin lì apatico e a far ritrovare alla Valsa Group pallida e imprecisa del secondo set la vena vista nel primo e poi mai più persa, con un Earvin Ngapeth capace, come spesso ultimamente, di rialzarsi da una prestazione altalenante con alcuni colpi decisivi.

La partita. Lubiana è senza il centrale Masulovic. Parte meglio la squadra di casa, che fa staccare la ricezione a Modena e avanza 10-7 con Gjorgiev e Kok, ma c’è Rinaldi in agguato: tre ace consecutivi e sorpasso 10-11, poi sul turno efficace di Bruno è Sanguinetti a segnare il +4 che diventa +5 con l’ace del capitano (12-17). Modena martella, il 18-25 è segnato da un errore di Gjorgiev. Il secondo set ha un inizio shock però: ricezioni imprecise, un’invasione aerea di Bruno e due errori diretti di Lagumdzija segnano il 7-2. Il terzo errore nel parziale di Lagumdzija dice 14-7 che diventa 15-7 con l’ace di Koncilja. Due disastri tra Lagumdzija e Rossini danno il 19-10 all’Ach, con Bruno inferocito per le facce dei suoi, con l’unico acuto del primo punto di Rousseaux in gialloblù sul 23-16. Modena perde a 17 un set nel quale Lagumdzija attacca col 10% ma si risveglia subito nel terzo con Rinaldi che segna il 4-7 a muro su Gjorgiev. Ancora Rinaldi veste i panni del leader gestendo bene un paio di cambiopalla complessi e segnando l’ace del +4 e la battuta corta per il muro di Stankovic per il 7-12. Lagumdzija si inventa il 10-15, Sanguinetti sigla il +6. Ngapeth riesce finalmente a fermare Gjorgiev poi Rinaldi va col quinto ace personale (15-23) prima che a chiudere ci pensi Lagumdzija 16-25. Nel quarto Modena vola subito via, e quando Rinaldi mura Gjorgiev per la terza volta sul 14-19 sembra finita. Modena però s’inceppa in P3 con due errori consecutivi in attacco di Ngapeth e Lagumdzija (18-20). Poi in P1 Kok mura Ngapeth per il 21-22, ma ci pensa Lagumdzija a far cambiopalla prima che Ngapeth si faccia perdonare con l’ace (21-24) prologo alla chiusura di Lagumdzija 22-25.