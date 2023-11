Modena sconfitta di 10 nel big match di Bologna

Il big match di Bologna rinvia per ora le ambizioni della Pantarei Modena, che nella 3ª giornata di Serie A Bronze cede nettamente dopo 2 successi all’altra capolista Bologna United per 33-23 perdendo la vetta del girone "B". In avvio i gialloblù reggono bene e al 10’ il punteggio è sull’8-8, poi un primo break di 4-0 manda avanti Bologna che con 6 reti prima dell’intervallo chiude sul 19-10. E’ lo strappo che decide la gara perché Modena nella ripresa non riesce quasi mai ad avvicinarsi (arriva al massimo sul -5 del 24-19 all’11’) e alla fine subisce un altro passivo che vale il -10 conclusivo per il primo ko stagionale.

MODENA: Stallo 1, Pugliese 4, Gollini, Prandi, Boni 5, Morselli 1, Valle 5, Bernardi, Turrini 2, Pollastri 2, Dalolio 1, Caretti, Gualtieri, Vaccari 1, Bruni, Zoboli 1. All. Sgarbi.¬

Classifica: Bologna United 6, Casalgrande, Tavarnelle e Pantarei Modena 4, Prato, Follonica e Derthona 2, Marconi 0.