Modena ’senatore’ della B É il secondo per presenze

di Davide Setti

La sfida con l’Ascoli di sabato 26 darà il via al 52esimo campionato cadetto della storia del Modena. Un feeling quello con la B sempre più impresso col fuoco nel Dna del club canarino, secondo assoluto per presenze nel secondo livello del calcio italiano. A guidare il gruppo "all time" c’è il Brescia, che grazie al ripescaggio toccherà quota 65 partecipazioni cadette, poi segue il Verona fermo a quota 53, quindi i canarini a -1 e il Bari che insegue a 48 partecipazioni. Un podio di grande prestigio per il club di viale Monte Kosica, che nelle sue 51 partecipazioni alla B può vantare 5 promozioni in massima serie, le prime 3 conquistate in modo ravvicinato nel giro di 6 anni (stagione 1937-38, ‘40-41 e ‘42-43), poi le altre 2 nei successivi 80 anni, quella della mitica Longobarda 2001-02 e quella targata Rivetti di due stagioni fa. In 51 appuntamenti con la B il Modena ha saputo infilare un paio di filotti di continuità. Il record è rappresentato dai 12 tornei di fila disputati fra il 2004-05 (dopo la discesa dalla A) e il 2015-16, anno della retrocessione in Lega Pro. Più in generale i gialloblù nei 111 anni di storia sono stati al massimo per 8 anni senza militare in Serie B, dal 1977-78 al ritorno del 1986-87.

I BOMBER. I 51 tornei cadetti disputati hanno scritto tanti record. Fra i bomber nessuno ha segnato in B col Modena come Renato "Ghega" Brighenti, che guarda tutti dall’alto con 62 reti segnate. La prima arrivò nel super poker rifilato al Siracusa (4-0) il 2 ottobre del 1949, l’ultima nella doppietta del 4 aprile 1954 al Lanerossi Vicenza, battuto 2-1, prima di essere ceduto l’estate dopo alla Carrarese. Alle sue spalle si è fermato a quota 50 l’attuale collaboratore di mister Bianco, Salvatore Bruno, arrivato dal Chievo nel gennaio del 2007: nel suo score ci sono 3 gol nella prima mezza stagione, poi due campionati monstre con 18 reti fino agli 11 della stagione d’addio verso Sassuolo nel 2010. Il podio dei bomber canarini cadetti è completato dai 45 timbri di Otello Zironi, ala dal gol facile nato a Sassuolo che venne preso nel 1936 dalla Reggiana e vestì anche la maglia della Nazionale "B". Sono invece stati 5 i giocatori capaci di vincere il titolo di capocannoniere in B con la maglia del Modena: Remo Galli con 33 gol nel 1933-34, Vittorio Sentimenti con 24 nel ‘40-41, Alberto Spelta con 15 nel ‘70-71 e in era moderna Cristian Bucchi con 29 nel 2005-06 e Pablo Granoche con 19 nel 2014-15.

I PRESENTI. Per il trono del canarino più presente in B non ci sono sorprese. Renato Braglia, recordman assoluto di gettoni gialloblù con 487, è primo anche in B con 302 gettoni messi insieme dal 1940 al 1957. Un primato che difficilmente qualcuno riuscirà a togliergli, dopo che anche l’ultimo assalto di Armando Perna è andato a vuoto. Il difensore palermitano si è fermato a quota 283 nel 2013 e precede altri due difensori che hanno scritto la storia recente come Simone Gozzi, terzo a quota 262, e Juri Tamburini, quarto con 234 davanti a Gianfranco Borsari. Fra i mister, infine, il record di panchine in Serie B col Modena lo detiene Leandro Remondini a quota 168 davanti a Renzo Magli (98 panchine) e Cristiano Bergodi con 83 in 3 diverse annate, a +2 su Stefano Pioli.