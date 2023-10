Modena, serve più concretezza. Il gioco non si trasforma in gol

Prendiamo spunto dalle parole di Jacopo Manconi e Paolo Bianco. Il primo ha sottolineato quanto sia un peccato arrivare facilmente sulla trequarti avversaria e poi perdere spesso l’occasione del tiro o della zampata, il secondo ha proprio parlato di un istinto killer da ricercare per non disperdere la mole di gioco che si crea.

Resta questo dopo Bari, nonostante il buon punto conquistato con l’ennesimo avversario costruito per l’alta classifica, o comunque con intenzioni diverse dai soli 11 punti in classifica attutale: nel caso dei galletti si tratta di un momento di crisi e in campo lo si è visto.

A ogni modo questo dettaglio diventa un tema su cui riflettere. Dopo nove giornate giocate è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno: c’è una squadra brava ad imporre le proprie idee su ogni campo e questo va riconosciuto al lavoro di Paolo Bianco. Come gli va riconosciuto di non aver mai timore a lanciare un ragazzo: era successo con Abiuso a Cosenza, è successo a Bari con Bozhanaj, suo il dribbling che ha causato la punizione calciata da Manconi e risultata decisiva. Tuttavia, è altrettanto onesto aggiungere che davvero al Modena sta mancando la ciliegina sulla torta del suo gioco e parliamo del gol: serve più concretezza.

Nel riguardare il primo tempo del San Nicola, quante volte si nota che scarseggiano i traversoni a servizio degli attaccanti e che l’ultimo passaggio, spesso, non è ultimo ma penultimo o terzultimo. Un’eccessiva ricerca dell’uno-due, del triangolo, del colpo che però non riesce ad affondare creando occasioni da gol. Lo sa anche il Modena, è necessaria l’efficacia. Perché lo avevano insegnato le prime tre vittorie quanto il pragmatismo sia fondamentale per indirizzare l’esito della gara. Ne è servito uno con l’Ascoli, è servito essere pungenti in appena due occasioni a Cosenza e con il Pisa. Arriverà, come dice ogni allenatore, tutto arriverà. Brescia (di nuovo in trasferta) e Ternana (in casa) sono due occasioni molto ghiotte, prima di volare verso Catanzaro al cospetto di una formazione che fa del gol uno stile di vita. E saranno due partite "scorbutiche", soprattutto quella sul campo delle rondinelle e, tra l’altro, oggi è già vigilia.

Bianco è alle prese con vari nodi da sciogliere. Manconi e Strizzolo non stavano benissimo prima di Bari e le loro condizioni devono essere monitorate ma, almeno Manconi, sarà titolare. Rientrerà Oukhadda a destra, anche se il Modena ha scoperto anche una buona attitudine di Riccio in quel ruolo. Forse, viste le partite ravvicinati, potrebbe esserci un po’ di turnover a centrocampo dove uno tra Magnino e Palumbo potrebbe tirare il fiato. Vedremo, le insidie sono dietro l’angolo come in ogni settimana con tre partite. Ora, però, superata la burrasca di un poker di appuntamenti di altissimo livello, il Modena deve tornare a essere protagonista. Con maggior concretezza.