Modena, settima di fila Resta al secondo posto

Quattro mete per tempo e il Giacobazzi passa 53-8 a Siena infilando la settima vittoria consecutiva in Serie B, cinque punti che permettono al Modena di restare in scia della capolista Viadana. Queste le reti: 7’ cp Michelini, 10’ meta Esposito tr Michelini, 20’ cp Trefoloni, 23’ meta Petti, 28’ meta Flores, 32’ meta Carmignani, 38’ meta Michelini; 50’ meta Operoso tr Michelini, 53’ meta Orlandi tr Michelini, 75’ meta Trotta tr Michelini, 78’ meta Malisano tr Michelini. Domenica da ricordare per due ragazzi dell’Under 19: prima volta in maglia Giacobazzi per i due classe 2003 Alessandro Pagliai e Marcello Nicolini. Il 19° turno: Firenze-Bologna Rugby 17-21 (1-4), Imola-UR San Benedetto 31-27 (5-1), Viadana B-Lions Amaranto 50-7 (5-0), Jesi-Florentia 12-33 (0-5).

Riposa: Highlanders Formigine. Classifica: Viadana B 80, Giacobazzi 77, Florentia 76, Bologna Rugby 63, Firenze 51, Jesi 26, Highlanders 25, Lions Amaranto 24, UR San Benedetto 22, Cus Siena 18, Imola 12.