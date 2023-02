Modena sfiora l’impresa e aggancia i playoff

di Alessandro Troncone

Ci sono pareggi e pareggi. A volte possono essere sinonimo di delusione, a volte di rammarico, altre volte di consapevolezza e di crescita. Crescita, continua, quella che il Modena non ha mai smesso di avere nel 2023 e il 2-2 con il Genoa certifica quanto abbiamo sostenuto già nelle ultime settimane. Evidentemente, la filosofia del "guardare avanti per allontanarsi dal fondo" sta dando i suoi frutti. Non c’è un solo calciatore, dai titolari sino a chi subentra a gara in corso, che non abbia acquisito la personalità che questo campionato richiede. Merito anche di Attilio Tesser, il primo a non dimenticare mai le caratteristiche che hanno contraddistinto il suo Modena.

Sognare non costa nulla, il sogno induce a giocare con la giusta spensieratezza e con la sana follia che spesso spiazza la grande squadra. Così è stato, seppur il Genoa abbia messo in chiaro le cose sin dal 6’, momento in cui il calcio d’angolo di Aramu sorprende un non perfetto Gagno, sulla carambola che ne segue nasce il tocco di Dragusin che gela (per poco, a dire il vero) il tifo da serie A del "Braglia", zeppo con 14.000 spettatori e sembrava davvero di essere ad un appuntamento di gala di ben altra categoria. Il gol della squadra di Gilardino non tocca il Modena, nel vero senso della parola. Lo schiaffo non fa male, anzi, fortifica la prestazione dei canarini che da quel preciso istante inseriscono la versione "ammazza grandi" e alzano i giri del motore. Sulle seconde palle arrivano sempre Poli e Magnino, Falcinelli è praticamente ovunque e Oukhadda pare un treno sulla destra. In svantaggio, Tesser deve pure ovviare alla contrattura muscolare di Cittadini, costretto a chiedere il cambio al 21’ ma Silvestri non ha una esitazione che sia una e lo sostuitisce degnamente. Il tutto frutta il pari di Strizzolo al 33’, rete da attaccante vero al cospetto di un ex attaccante infinito come Alberto Gilardini. Poli rimette i panni dei suoi anni migliori in A, entra in area di rigore, viene atterrato ma Strizzolo si fionda sulla sfera e la scaglia in rete. Qui, il Modena è nel suo momento migliore della gara che nemmeno l’intervallo interrompe. Al 55’ dalla punizione di Tremolada ecco l’autorete di Puscas, i canarini la ribaltano e hanno pure ragione perchè il Genoa non impensierisce Gagno se non da lontano. Solo il rosso (forse un pelo frettoloso) a Oukhadda al 60’ rovina la festa modenese, l’arbitro Mariani non si cura della presenza di Silvestri il quale stava intervenendo con Oukhadda sullo stesso Puscas lanciato a rete.

Tant’è, ancora una volta il Modena non si allunga, non si impaurisce, gioca con personalità e coraggio e per poco non coglie il risultato pieno. Difficile, però, resistere oltre mezz’ora in dieci e alla prima, mezza, disattenzione Bani ringrazia e trova il 2-2. In quel momento, all’85’, Tesser sceglieva di mettersi con la difesa a 5. Eccolo il rammarico, a pochi passi dal traguardo. E questo pelo di rabbia lascia intendere una sola cosa: nella corsa ad un posto playoff, il Modena può starci eccome.