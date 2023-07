Modena, si alza il sipario su mister Bianco E Diakitè si mostra... con la maglia canarina

Giù la maschera, oggi si svela il Modena di Paolo Bianco. La presentazione ufficiale del tecnico alle 11:30 al Braglia, poi l’inizio dei lavori del nuovo staff tecnico per preparare il ritiro a Fanano del 15 luglio, primo step dell’estate canarina che poi si sposterà a Dimaro dal 26 luglio. Sullo stesso binario, in concomitanza con l’inizio vero e proprio dell’avventura di Bianco, pare sia decollato il mercato gialloblù se non altro stando ai nomi che stanno via via emergendo, ecco perché è necessario fare un pizzico di ordine. Detto di Cauz, praticamente un nuovo giocatore del Modena, dai social arriva un "annuncio" originale. Il protagonista è Salim Diakité, difensore della Ternana che ha pensato bene di mostrarsi su Instagram indossando la maglia canarina dell’amico Piacentini, durante un allenamento. Vaira è sul giocatore, classe 2000, è un nome caldo per la difesa dove il francese può fare sia da terzino destro che da centrale all’occorrenza. In uscita da Terni c’è pure Antonio Palumbo e questo sarebbe profilo davvero molto interessante per la categoria, nonostante su di lui ci sia anche il Frosinone in serie A. Il nuovo corso societario (all’interno del quale potrebbe esserci Massimo Ferrero) difficilmente riuscirà a trattenerlo, oltretutto dopo la partenza di Partipilo, la concorrenza è alta (c’è anche il Parma) ma, per tutti, l’ostacolo è il contratto pluriennale che lega il centrocampista alla fere, fino al 2027 e dunque un costo che si aggira sui 2 milioni. Vedremo. Per la difesa, il Modena tiene sotto osservazione anche il possibile ritorno di Giovanni Zaro. Ricorderete, fu una sorta di rimpianto di Vaira la sua partenza due stagioni fa, nei pensieri del direttore sportivo non è mai svanita quella voglia di riprovarci, anche in questo caso siamo a discorsi embrionali che solo il tempo potrà coltivare e accrescere. Potremmo capirne di più, chissà, già oggi con le prime parole di Bianco da allenatore del Modena. Giocatori, idee, obiettivi.

Alessandro Troncone