Modena si avvicina al vertice Formigine sorride

Doppio successo per le modenesi della Serie B. Il Giacobazzi Modena piega 17-7 Firenze per la sesta vittoria di fila e sale a -3 dal Viadana capolista che riposava a 4 gare dalla fine, mentre gli Highlanders Formigine battono 24-22 Siena e rafforzano il 7° posto. A Collegarola l’equilibrio viene spezzato quasi subito dalla meta di Orlandi e Michelini dalla piazzola fa 7-0. Al 30’ placcaggio alto di Marco Venturelli nel tentativo di fermare un avversario lanciato in meta e meta tecnica al Firenze, ma dopo 2’ capitan Michelini trova i pali su punizione per il 10-7 del riposo. Nella ripresa al 14’ meta di casa con Flores e la trasformazione di Michelini porta il punteggio sul 17-7. Nel finale esordio per i due Under 19 Mateo Musajo e Salvatore Candela, che contribuiscono a contenere il ritorno del Firenze.

Classifica: Viadana B 75, Giacobazzi 72, Florentia 71, Bologna 59, Firenze 50, Jesi 26, Highlanders 25, Lions Amaranto 24, San Benedetto 21, Cus Siena 18, Imola 7.