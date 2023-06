Modena si guarda intorno La punta farà la differenza

C’è tanta carne al fuoco sul mercato del Modena. Le voci sui probabili acquisti e sui giocatori gialloblù che potrebbero trovare offerenti si rincorrono. Spesso si tratta di meri sondaggi, giusto per valutare prezzo e disponibilità, altre volte l’interessamento del direttore sportivo Davide Vaira è più concreto. Difficile per il momento distinguere.

Ma proviamo a partire dai punti che per il momento paiono fermi.

Reparto portieri: non dovrebbero esserci dubbi su Alessandro Gagno, da vedere il ruolo di secondo, che per il momento vede il nome di Seculin con di fianco un punto interrogativo.

Pacchetto difensori: è quello che per il momento appare più completo, con Pergreffi, Silvestri, Oukhadda, Coppolaro, Ponsi, Guiebre e Piacentini. Sembrano abbastanza sicuri Cauz dalla Reggiana e Cotali dal Frosinone. Probabile che qualcuno della vecchia guardia cambi casacca.

Centrocampisti: Gerli playmaker inamovibile, poi Battistella, Giovannini, Bozhanay, Duca, Gargiulo, Magnino e Tremolada. In arrivo dal Frosinone potrebbe esserci Gelli.

Veniamo agli attaccanti, un reparto che per il momento sembra essere quello più sguarnito. Al momento vediamo Falcinelli, Bonfanti e molto probabilmente Manconi dall’Albinoleffe, con Abiuso pronto a recitare la parte del giovane di belle speranze. Manca un centravanti di peso da affiancare a Bonfanti, un uomo che sia qualcosa di più di una scommessa, una punta in grado di garantire la doppia cifra. Per questo si sono levati i rumors che riguardano Massimo Coda, attaccante del Genoa che già lo scorso anno era nel mirino della società canarina. Un uomo che in serie B ha sempre segnato e che è sempre stato protagonista in squadre in lotta per la serie A. Un giocatore che però è abituato a ingaggi alti, un’abitudine dura da perdere nonostante i 34 anni d’età. Un dettaglio non trascurabile, insieme al fatto che, per il momento, il Genoa non lo ha ancora messo sul mercato. Diciamo che, se davvero la società canarina è intenzionate ad assicurarselo, allora si potrebbe davvero parlare di ambizioni da playoff, obiettivo sul quale però, orientandosi su uno come Coda, si vuole andare puntando sul sicuro o quasi. Ecco perché la conclusione di un acquisto di questo genere la direbbe lunga sulle strategie dei gialloblù.

Per il resto si parla di acquisti che si possono definire molto promettenti, ma che non sono garanzie al cento per cento. Chi segue la serie C sa benissimo che Manconi ha qualità realizzative di alto livello. Ma saprà mantenere in una categoria superiore? Si parla anche di Merkaj, attaccante dell’Entella, giocatore di cui si dice molto bene ma che per forza di cose è una scommessa, perché si sa che la serie B rispetto alla Lega Pro è un’altra cosa. Insomma, su come verrà sciolto il nodo attaccanti, si potrà sapere qualcosa in più non solo sul volto della nuova squadra, ma anche sulle intenzioni reali della società.