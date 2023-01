Modena sogna, Perugia la sveglia presto

di Alessandro Trebbi É la seconda Perugia, quella che entra in campo dal finale di secondo set, a demolire le speranze che Modena era stata brava a crearsi con una prima ora di gioco ineccepibile: attenta, caparbia, aggressiva al servizio e paziente in ricostruzione. Fino al 25-23 22-20 la Valsa Group ha sognato di essere la prima formazione a togliere almeno un punto alla Sir in regular season. Poi gli ingressi di Plotntyskyi per Semeniuk, Herrera per un Rychlicki sbaglione e Russo per Flavio hanno invertito l’inerzia del match, con la complicità del servizio di Leon, fino agli ultimi scambi del secondo set totalmente inefficace. La storia di Modena-Perugia è la storia di una montagna ancora impossibile da scalare per Bruno e compagni, che hanno esaurito le energie mentali in quel secondo parziale concitato e pur rimanendo in scia per due terzi dell’ultimo set non hanno mai più dato l’impressione di poter ribaltare l’andamento di una contesa che per oltre cinquanta minuti avevano provato a condurre da pari a pari. Tra i singoli Earvin Ngapeth si è completamente riabilitato dopo Milano: sarebbe bastata una copia anche più sbiadita di quella di ieri, che ha infiammato il sold out del PalaPanini, per...