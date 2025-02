Modena Spezia 1-1, Zaro salva un punto preziosissimo

Modena, 15 febbraio 2025 – Cuori deboli, come state? Prima di tutto, la salute. Perché, siamo certi, al salvataggio sulla linea di Zaro a qualche secondo dalla bandiera a scacchi più di un fiato è rimasto sospeso. Contenti per il vostro benessere, passiamo ai temi del campo. Per come si era messa nel primo tempo, tanta roba. Tradotto: punto da prendere con due mani, da portare a casa e da coccolare come fosse un peluche per un bambino.

Il doppio volto del Modena racconta di una squadra inizialmente timida, in balia delle scorribande dello Spezia sugli esterni, dove Beyuku non indovina la giornata tant’è che al rientro in campo dagli spogliatoi toccherà a Magnino mettere ordine tattico. Con Defrel davanti (Pedro Mendes nemmeno in panchina per un fastidio muscolare all’adduttore accusato in rifinitura) e Zaro di nuovo titolare al centro della difesa, i canarini soffrono la fisicità della squadra di D’Angelo, parecchio astuta anche nel farsi sentire spesso e volentieri col direttore di gara. Dagli spioventi arrivano i pericoli, già al 19’ con la traversa colpita da Francesco Pio Esposito servito dalla sponda di Vignali. Preludio al vantaggio. Sulla sinistra Reca e Bandinelli nascondo la sfera a Beyuku, triangolo riuscito e assist al centro per un bomber di cui sentiremo molto parlare, ovvero il solito Esposito, abila a tenere molto a distanza la marcatura di Zaro. Gol meritato, fino a quel momento.

Modena in ritardo sulle seconde palle e i singoli, Caso e Palumbo, faticano ad entrare in partita anche per merito dei difensori liguri. Tuttavia, si sa, il calcio è materia letteralmente indecifrabile. Basta un episodio e il destino ha voluto che fosse proprio una palla inattiva, un corner, specialità degli ospiti, a regalare il pareggio al Modena. Batte Palumbo, stacca Zaro, arriva Defrel e botta sotto la traversa: decisamente una liberazione per il Braglia.

Nella ripresa, gialli spinti emotivamente dal pari e più sciolti. Anche la gamba sembra stare meglio, Dellavalle fa un partitone su Lapadula, Zaro prende le misure ad Esposito (l’attaccante) e Caso insidia sempre Bertola sullo scatto, al 75’ ne nasce un servizio a Palumbo ma il suo tiro termina a lato di poco. Entra Gliozzi, spazio anche per Kamate e qualche buono spunto il ragazzino dell’Inter lo fa vedere. Nei minuti di recupero il Modena resta in 10 per l’epulsione diretta di Palumbo, reo di aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara dopo un fallo (non proprio evidentissimo) al limite dell’area. Salta Cittadella, sicuro. Forse il Cosenza, chissà. Lo spavento finale sarebbe meglio non ricordarlo. Qualcuno ci avrà pensato tutta notte. Salva Zaro e poi Gagno su Falcinelli, pareggio in cassaforte. E menomale, per come si era messa, tanta roba.

Il tabellino

Modena 1

Spezia 1

MODENA (3-4-3): Gagno; Dellavalle, Zaro, Cauz; Beyuku (1’ st Magnino), Santoro, Gerli (48’ st Caldara), Idrissi (37’ st Cotali); Palumbo, Defrel (27’ st Gliozzi), Caso (37’ st Kamate). In panchina: Seculkin, Bagheria, Duca, Vulikic, Oliva, Botteghin. All. Mandelli.

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Bertola; Baldinelli (16’ st Kouda), Vignali (39’ st Colak), S. Esposito, Cassata (16’ st Degli Innocenti), Reca (39’ st Aurelio); F. Esposito, Lapadula (27’ st Falcinelli). All. D’Angelo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Margani/D’Arace)

Reti: 23’ pt F. Esposito, 41’ pt Defrel Note. Spettatori 9.514. Espulso Palumbo al 46’ st per proteste. Ammoniti: Baldinelli, Beyuku, Zaro, Cassata, S. Esposito, Bertola, Palumbo, Degli Innocenti (gf) Lapadula (cnr).