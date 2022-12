Modena studia da grande, Piacenza di nuovo ko

di Alessandro Trebbi

PIACENZA

Sei punti su sei disponibili in regular season con Piacenza. Chi l’avrebbe detto a inizio stagione, dopo il mercato faraonico della Gas Sales che ha portato sul Po Simon, Lucarelli, Leal, Romanò? Forse nessuno, e poco importa che ieri mancassero Lucarelli e Leal, dato che Modena ha infilato il terzo 3-0 consecutivo, una vittoria d’autorità e di qualità che la fortifica al terzo posto in graduatoria e le dà ulteriore fiducia per la sfida impossibile a Trento di domani in Coppa Italia: la Final Four è lontana, l’Itas è certamente favorita, ma il successo non è impossibile, con questa Modena. Una partita che Valsa Group ha controllato dal rush finale del primo set in poi appoggiandosi su un Bruno ispiratissimo, su due centrali concreti e su un ottimo Rinaldi in battuta, autore di quattro ace e ben coadiuvato da un Earvin Ngapeth che in attacco ha fatto faville. Nel complesso Modena ha balbettato soltanto all’inizio, quando ha sprecato tre rigori su tre per l’immediata fuga anche nel primo parziale, ma ha sempre condotto con autorità, senza mai concedersi pause, senza mai pensare che fosse fatta o facile. Un atteggiamento da grande squadra, che testimonia in maniera concreta il processo di crescita degli ultimi due mesi, culminato con la vittoria del PalaBanca.

La partita. Già dal riscaldamento, appunto, Bernardi deve fare a meno di Lucarelli, appena operato alla mano, e di Yoandy Leal, in tribuna per un fastidio alla spalla. Giocano quindi Recine e Basic alle ali, al centro Alonso e Simon, Romanò e Brizard in diagonale principale e Scanferla libero. Formazione tipo invece per Andrea Giani. È Rinaldi il trascinatore di inizio partita: il 10-12 Modena è un suo ace. Piacenza però torna a fare la voce grossa sul servizio di Brizard e si porta sul 15-13 con anche un muro di Recine su Lagumdzija. Lo stesso Lagumdzija pareggia a quota 16 e sorpassa sul 16-17. Lo conforta la carezza in battuta di Ngapeth che diventa ace per il 16-18. Ancora Lagumdzija per il +3. Sale in cattedra Stankovic con primo tempo e muro per il 18-22. Modena tiene fino al 22-25 finale di Lagumdzija.

Rinaldi inizia con l’ace anche il secondo set (3-5), poi ci pensa Sanguinetti col muro su Romanò (4-8). Piacenza va in crisi in ricezione e va sotto di cinque punti. Modena poi dilaga dopo metà set grazie anche alle incertezze avversarie, con Brizard che esclude Simon dal gioco: 12-18 che diventa 16-22 con l’ace di Lagumdzija. Chiude Sanguinetti 19-25. Il primo break del terzo lo segna Lagumdzija poi seguito dall’ace di Rinaldi (2-5), ancora Rinaldi in pipe fa 4-7 ma Brizard finalmente si decide a far entrare nel match Simon che squilla presente. La Valsa Group non si scompone e ancora sul servizio di Rinaldi strappa per il 10-15. Lagumdzija mura Romanò per il 12-18. Piacenza si arrende definitivamente e crolla con anche qualche errore banale, Modena dilaga fino al 17-25 finale a firma Rinaldi.