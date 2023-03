Modena, un altro tie-break d’oro contro Piacenza

di Alessandro Trebbi

PIACENZA

Un altro tie-break, un’altra partita più nervosa che bella ma piena di saliscendi, emozioni, lampi di classe. Sopra tutti, quelli di Earvin Ngapeth. Con un’altra prestazione ai limiti del commovente la Valsa Group porta a casa al tie-break anche la seconda contesa con Piacenza e domenica al PalaPanini potrà giocarsi fin da subito, e in casa, il match ball per accedere alle semifinali che vogliono dire sicura qualificazione in Europa. Un match a parti invertite rispetto a gara 1, con Piacenza sempre avanti e Modena a rimontare con vigore, nonostante una serata nera dalla battuta e un’imprecisione sui contrattacchi pagati caro soprattutto nel terzo set. Il sistema di gioco ha però di nuovo prevalso sui singoli di Piacenza e su una confusione sempre sotto traccia ma talvolta evidentissima nella metà campo Gas Sales, con Leal perfetto fino a fine tie-break e poi tra i maggiori responsabili della sconfitta con un attacco out, un pallonetto senza senso, la battuta out del match ball per Modena e la successiva ricezione nel campo avversario. E Modena? Un Bruno leader come non mai ha trascinato i suoi, ma soprattutto Ngapeth, come detto, ha rispolverato le migliori armi nei momenti decisivi davanti a papà Eric, sugli spalti ad applaudirlo a fine match. Ora riposo e poi testa a una gara 3 che potrebbe già essere decisiva.

La partita. Formazioni annunciate, Rossini parte difendendo tutto (4-6) ma Leal é scatenato, Piacenza mette pressione col servizio, Ngapeth è fuori match e Lagumdzija l’unico che passa: il 25-19 arriva veloce. Nel secondo entra in campo un Ngapeth diverso: uModena va 6-12, Piacenza torna sotto a -3 ma Modena cambia con Lagumdzija poi torna a +6 sul 15-21 col pallonettino di Ngapeth e il muro di Bruno sul rigore di Simon. Chiude Ngapeth (8 punti per lui nel set) con un capolavoro dalla seconda linea 21-25. I gialloblù vanno anche 1-4 nel terzo ma Piacenza rimane lì e dopo una fase di equilibrio Leal mura Lagumdzija per il 16-14 casalingo che diventa 17-14 con l’ace di Lucarelli. Leal chiude 25-22 un set nel quale Modena ha molti rimpianti, ma la Valsa Group sa ripartire, nel quarto ha la fiammata che la porta 4-7. Piacenza torna avanti 16-14 con gli ace di Caneschi e Brizard su Rinaldi e l’errore in attacco dello stesso schiacciatore, ma Modena ha sette vite: Stankovic pareggia subito a muro su Gironi che poi spara out il 17-18. Rinaldi in pipe segna il +2, poi la fiammata sul servizio di Lagumdzija col muro di Stankovic su Lucarelli che chiude 21-25. Tie-break: Modena va 1-3 con l’attacco di ‘rovescio’ di Ngapeth, il vantaggio regge fino al pareggio di Leal a quota 9. Modena però difende il pallonetto del cubano e Ngapeth fa 9-11 prima che ancora Leal sbagli il 9-12. Rinaldi spara out la pipe, poi Leal fa 13-13 ma tira fuori il servizio: 13-14. Sala batte proprio su Leal, Ngapeth rigioca la pipe della vittoria.