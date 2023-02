Modena, un centrocampo tutto da inventare

Una settimana come quella appena trascorsa, Attilio Tesser, raramente l’aveva vissuta. Serve sforzare la memoria e rituffarsi alle vicende della stagione scorsa, nel periodo tra novembre e febbraio i canarini dovettero affidarsi all’exploit di Azzi per ovviare all’emergenza d’attacco. Questa volta l’emergenza ha colpito il centrocampo, senza alcuna pietà. L’infortunio di Ionita al collaterale (per lui stop di 40 giorni, almeno) e, ultime in ordine cronologico, le influenze di Poli e Armellino che costringeranno il tecnico a rispolverare Duca quest’oggi a Reggio Calabria, già dal 1’, nel centrocampo con Gerli e Magnino.

Diventa imprescindibile anche la disponibilità di Mosti, il quale nel corso della partita potrà nuovamente tornare utile a Tesser nel ruolo di interno di centrocampo, già rivestito in alcune circostanze. Non facile, dunque, preparare una partita che avrebbe potuto dare altro slancio ai gialli nella corsa ad un posto tra le prime otto, considerate anche le assenze di Cittadini, Diaw e Ferrarini e un Giovannini non ancora al top perchè l’influenza ha colpito pure lui ad inizio settimana. Davanti le scelte diventano obbligate, con Strizzolo (un altro le cui condizioni sono stato monitorate) chiamato a guidare l’attacco con Falcinelli e Tremolada a supporto. La staffetta con Bonfanti potrebbe, tuttavia, risparmia qualche fatica all’ex Perugia, il ballottaggio è sempre vivo e, come di consueto, sarà sciolto solo a ridosso della partita. Del centrocampo abbiamo detto, dietro il Modena deve rinunciare ad Oukhadda per squalifica e per questo rientra Coppolaro sulla destra, con Silvestri e Pergreffi al centro e Ponsi confermato sulla sinistra, davanti a Riccardo Gagno. Fortunatamente, anche la Reggina non sta benissimo e non ci riferiamo solo alle problematiche fuori dal campo che potrebbero essere molto gravi. Inzaghi non avrà per squalifica il suo uomo migliore, Fabbian, e non ci sarà nemmeno Gagliolo in difesa. Chissà che il Modena, come spesso accaduto nel passato e nel presente, non possa trovare proprio nelle difficoltà e nelle emergenze una ulteriore marcia per tentare la piccola impresa di uscire dal Granillo con un risultato pieno, o comunque positivo.

È certamente nelle corde di questa squadra che mai si è pianta addosso, come ricorda sempre il suo tecnico, e non lo farà nemmeno questa volta. Perché la mentalità è ormai quella di una formazione matura che ha compreso quale sia la propria dimensione e la propria forza, a prescindere da chi possa esserci o meno in campo. Serve l’impresa, sia chiaro. Ma è sempre molto bello riuscirci partendo da sfavoriti.

Alessandro Troncone