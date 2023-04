Modena, un tabù da sfatare per i 111 anni

di Alessandro Troncone

Centoundici anni di Modena. I compleanni vanno sempre festeggiati, sono tutti speciali e ognuno a suo modo è legato ad un momento particolare della storia.

Non è da meno quello attuale, il primo compleanno della squadra che ha ritrovato dopo anni la serie B, e già questo è motivo unico per ritrovare il sorriso dopo gli ultimi risultato del campo. Il secondo compleanno, invece, con la famiglia Rivetti alla guida del club e a tal proposito, quest’oggi, il presidente Carlo Rivetti sarà in città per presentare (insieme al sindaco Muzzarelli) la nuova area disabili dello stadio ’Braglia’, regalo che da tempo il numero uno canarino voleva fare ai suoi tifosi. Per quanto riguarda le celebrazioni, attraverso le pagine social e web, il Modena darà vita ad una piccola festa nella festa con contributi e video speciali. Il regalo più bello per Attilio Tesser sarà, ovviamente, il successo a Perugia. E, mai come in questa occasione, sarebbe regalo gradito visto e considerato che in Umbria il Modena non ha mai vinto un incontro ufficiale nei suoi centoundici anni di storia. Un tabù da sfatare, dunque.

Ad un punto del campionato di serie B che non consente quasi più sbavature e giri a vuoto, perchè la salvezza è a pochi passi ma quei passi ancora non sono stati compiuti. Nella storia di questa sfida, c’è sicuramente una giornata che Riccardo Gagno non dimenticherà, seppur sia stata sfortunata per il Modena di Michele Mignani. Stagione 202021, quella degli stadi vuoti, delle partite senza tifo e del playoff suicida con l’Albinoleffe. Il 27 febbraio 2021 il portiere canarino entra nei libri gialloblù (già prima del gol all’Imolese) per aver parato due calci di rigori nei novanta minuti: il primo a Burrai, il secondo a Moscati. Le due prodezze non aiutarono il Modena ad uscire indenne dal ’Curi’, il Perugia volò in serie B a parziale giustificazione del divario che c’era tra le due squadre. Divario che, sulla carta, non c’è attualmente. Si affronteranno due esperti del nostro calcio, anche molto amici, Tesser e Castori. Della classifica tornata ad essere molto corta si è già detto, del peso dei punti non si è mai smesso di parlare e al rientro dopo due giorni di riposo, i canarini avranno bisogno di concentrare nuovamente energie fisiche e nervose.

Prima, però, le energie andranno utilizzate dai gialloblù per spegnere le centoundici candeline, il cui regalo il Modena vorrà dedicarselo il giorno di Pasquetta lì dove la storia non è mai stata benevola. Così, il compleanno sarebbe davvero indimenticabile.

In foto: il match di andata, terminato 1-1.