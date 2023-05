Modena, una salvezza senza mezze misure

di Alessandro Troncone

Tante sconfitte, tante vittorie. Così, il Modena è arrivato a salvarsi senza eccessivi patemi, senza essere mai veramente a rischio di rimanere imbottigliato nel traffico della zona retrocessione e playout. E può sembrare un paradosso, ma sono numeri che raccontano anche quanto siano cambiate le dinamiche di un campionato sempre più equilibrato.

La morale della favola è una: quasi meglio aver pareggiato qualche partita in meno, perché i tre punti spostano di più in termini di classifica. Pur avendo fatto i conti con ko che potevano sembrare una condanna, Pisa, Palermo, Venezia, i tre ko consecutivi in una settimana con Reggina, Ascoli e Como, l’avvio terribile di stagione. A proposito di questo, il merito più grande i canarini ce l’hanno proprio qui. L’aver saputo rimanere attaccati al treno, senza mai cadere definitivamente (nella foto il successo a Ferrara contro la Spal). L’aver saputo rialzare la testa ogni volta, quando il momento lo richiedeva. L’aver saputo essere resiliente, nella burrasca, negli uragani che spesso si sono abbattuti su una rosa che ha dovuto fare i conti anche con le solite emergenze dettate da infortuni e dal mercato, perchè la partenza di Azzi non è stata banale tanto per dirne una. E, per tutto questo, i numeri meritano una doppia analisi. La prima, come detto, riguarda i successi. Dodici, per la precisione, molto importanti quelli in trasferta (18 punti tra Ascoli, Parma, Ferrara, Bolzano, Brescia e Perugia), e i tanti gol fatti (44) che per diverso tempo hanno tenuto il Modena quasi al livello delle prime della classe.

Qualcosa di più poteva essere fatto in casa (6 vittorie, come in trasferta, il fattore non è stato sfruttato a pieno ma è stato comunque determinante con Cagliari e Reggina, sei punti vitali) L’altra faccia della medaglia racconta, invece, di una squadra che non è riuscita ad avere il dna difensivo che ha contraddistino la vittoria del campionato di C. Le 50 reti incassate e le 15 sconfitte collocano i canarini al pari al pari di chi sembra spacciato alla retrocessione, Benevento, Spal e Perugia hanno subito meno reti ad esempio. Sono due facce della medaglia che hanno un unico risultato. Il Modena ha giustamente questa posizione in classifica, hanno nei numeri regna un equilibrio sostanziale e i numeri raramente sbagliano quando è il momento di emettere sentenze. E, a salvezza acquisita, possiamo affermare che nell’era dei tre punti l’aver messo in cassaforte 12 successi ha quasi ’nascosto’ i numeri negativi nella casella sconfitte. Ragionamento molto pragmatico ma tant’è, l’obiettivo è stato raggiunto ed è questo quello che conta.