Modena, una settimana già importante

L’attesa è esattamente pari alla curiosità. Più scorrono, inesorabili, le ore che separano il Modena dal debutto ufficiale in serie B, più ci si chiede dove potrà arrivare la nuova formazione di Bianco. Se analizzassimo puramente l’estate di trattative, sulla carta, è innegabile che i canarini abbiano almeno provato a fare uno step superiore rispetto allo scorso anno. Dal ritorno di Zaro a quello di Guiebre, l’esperienza di Cotali, l’innesto di Palumbo e l’arrivo di Manconi in attacco, seguito da almeno un paio di sessioni e ritenuto ingaggio di livello per sostuire Diaw e le 10 reti messe a segno sotto la guida di Tesser. Tutto questo, per posizionarsi stabilmente nella parte sinistra della classifica e ottenere un piazzamento playoff, anche per prendere confidenza con l’alta quota, sapendo benissimo che l’obiettivo dei Rivetti (a lungo termine) sarà quello di sognare in grande e ci mancherebbe altro. Tornando all’attualità, pare davvero paradossale ma dopo aver ammirato le altre dal divano una settimana fa il Modena è già di fronte ad un momento molto importante del campionato. Tre partite in una settimana (Ascoli, Cosenza e Pisa) nelle quali i punti cominciano già a pesare, le amichevoli restano un lontano ricordo e gli uomini di Bianco ora devono mettere in campo anche quel pizzico di malizia e carattere che di solito in ritiro raramente si vede. Si fa sul serio. Vedremo una squadra in gran parte cambiata, dal punto di vista della filosofia di gioco e della mentalità.

Il Modena andrà a prendere gli avversari già sul primo controllo di palla in fase di pressing, tenterà di giocare in verticale il più possibile, proverà a mantenere il pallino del gioco senza speculare intorno alle intenzioni degli avversari. Darà grande libertà a Tremolada sulla trequarti e agli attaccanti in zona gol, chiederà agli esterni di essere propositivi e agli interni di centrocampo di essere attaccanti aggiunti al momento dell’inserimento in area. Teorie entusiasmanti per gli amanti del bel calcio, d’altronde frequentare Roberto De Zerbi ha significato molto per Paolo Bianco, così come l’esperienza con Allegri gli ha fatto capire quanto sia importante valorizzare le qualità del singolo. Attenzione, non sarà tutto automatico all’inizio e nemmeno semplice. Per cui, il tifoso canarino si armi di pazienza e buone intenzioni, prerogative che certo non gli mancano. Tra poco più di 24 ore il primo Modena di Bianco si toglie il velo e si mostra a tutti ed è bello dire che finalmente, le chiacchiere estive lasciano spazio al campo e al calcio giocato.

Intanto in serata, è arrivato il dato degli abbonamenti: alla fine sono 5851 tessere vendute, circa 300 in più rispetto all’anno scorso

Alessandro Troncone