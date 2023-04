Modena va in trasferta: c’è Giardini Margherita

Dopo la sosta della settimana scorsa, dovuta alle festività pasquali, tornano i campionati regionali. In Serie D maschile (poule play-off), questa sera in campo Modena Basket (girone E, ore 21:30) nella tana dei Giardini Margherita. Gli arancio-neri, già certi della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, cercheranno di chiudere bene questo secondo turno per accaparrarsi la miglior posizione in classifica. Match esterno anche per la Ottica Amidei Castelfranco (girone E), impegnata domenica sera alle 18 sul campo di Budrio (nella foto il capitano Antonio Del Papa).

La striscia negativa dei bianco-verdi è aperta, ormai, da quasi due mesi (stiamo in fatti parlando di sei sconfitte in fila) e la trasferta bolognese è, sulla carta, più che proibitiva dato che i padroni di casa si giocheranno anch’essi la miglior piazza possibile in vista dei play-off veri e propri, con la Ottica Amidei già in ’ferie’ da diverso tempo. Gara davanti al pubblico amico, infine, per la SPV Vignola (girone F, domenica ore 18), che attenderà Selene; i giallo-neri, reduci dalla grande prova ottenuta sul campo di Verucchio, sono in lotta sia per la qualificazione ma anche, vista la classifica corta, per il secondo posto nel girone. Serie B femminile poule play-off girone C: la capolista solitaria Wamgroup Cavezzo, reduce da quatto vittorie consecutive, affronterà un altro big-match, stavolta sul campo di Castel San Pietro Terme (domani ore 20.30) contro una Magika desiderosa di accorciare la classifica ma, soprattutto, di agguantare le giallo-nere in vetta.

SBS Piumazzo, invece, sarà sì impegnata anch’essa domani (ore 18), ma in terra piacentina ospite di Fiorenzuola. Le ragazze di coach Palmieri sono in cerca di continuità dopo l’ultima vittoria in casa di Libertas Forlì, e proveranno a far bene in vista della volata finale del campionato.

Davide Ceglia