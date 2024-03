Modena, Vaira crede nel rush finale: "Possiamo ancora dire la nostra"

"Per i bilanci non è questo il tempo, si fanno a fine stagione". Ergo, mai dare nulla per scontato e ci mancherebbe altro. Davide Vaira lo aveva già ricordato nel post partita di Modena-Feralpisalò, l’apice del momento di crisi dei canarini nel 2024. Inizia ora il rush finale, una settimana per preparare lo scontro del destino con il Bari e poi altri incontri decisivi: "Le ultime 8 partite determineranno, in questo momento dobbiamo essere bravi a guardare sia quelli dietro che quelli avanti – ha detto il ds a Bmagazine –, il campionato è clamorosamente incerto tolte il Lecco e il Parma. Soddisfatto? No, è difficile che lo sia. Cerco sempre di alzare l’asticella, la mia e quella della squadra. Possiamo dire la nostra ancora, dobbiamo finire in crescendo. Abbiamo bisogno di una vittoria, nelle ultime partite l’avremmo meritata, dobbiamo tenere duro e affrontare il momento di difficoltà facendo fronte comune come si è fatto fin qui. Col Bari è l’occasione giusta". Tutti vicini, ma futuro incerto per tante e punti pesanti in palio e gli esempi di squadre sulle montagne russe sono diversi. "Sampdoria sorpresa? Un po’ esagerato, ha una rosa di tutto rispetto. Se pensiamo a due partite fa, perdeva ad Ascoli al 77’ ed era vicinissima ai playout. L’ha ribaltata, ha vinto a Bari una settimana dopo ed è al settimo posto ora. È un esempio, ci vuole equilibrio. I valori si sono delineati ma siamo talmente in tanti in quella zona di classifica che tutti sono in gioco per tutto".

Benedetta la pausa anche per Paolo Bianco, il cui nome è entrato nel vortice delle discussioni della piazza mai in quelle del club. Nelle valutazioni, anche il passaggio al 3-5-2 prima della vittoria nel derby con il Parma: "Nell’ultimo periodo, prima del cambio di modulo – ha continuato Vaira – la squadra stava perdendo certezze. Il cambio di modulo ha ridato linfa, ovvio che a conti fatti abbiamo vinto solo col Parma ma abbiamo fatto partite straordinarie: Genova, Venezia, Cremonese, l’unica steccata è con la Feralpi, il secondo tempo. Tutto deve essere avvalorato dai risultati, certo, ma non penso il problema nasca dal cambio di modulo. Il mister era stato bravo ad andare incontro alla squadra e metterla a suo agio con richieste più semplici. Continuare con lui? Siamo concentrati sul finale di stagione. Bianco è il nostro allenatore, sapevamo fosse all’inizio di un percorso come ogni debuttante che siede su di una panchina. Sulla bilancia sono molti di più gli aspetti positivi mostrati rispetto alle pecche, l’anno prossimo sarà pronto a migliorarsi".