Modena, vittoria di rigore dal sapore di playoff

di Alessandro Troncone

BRESCIA

Minimo sforzo, massima resa. E che resa. In un colpo solo il Modena trova continuità di risultati (seconda vittoria consecutiva, terza volta che la porta di Gagno resta inviolata in cinque gare) e si mette lì, dove vive quel bel traffico verso un posto tra le nobili del campionato.

Qualcuno direbbe gli obiettivi non cambiano, che nulla sposta lo sguardo da quanto accade alle spalle ma la verità dei fatti è che in questo preciso momento il Modena ha preso per mano Palermo e Pisa al nono posto ed è motivo interessante per aggiungere, perlomeno, nuove prospettive al prossimo futuro. Eppure, nel primo tempo, i canarini pareva quello che scolaro che un comune insegnante avrebbe definito ’bravo ma non si applica’. Nel senso che, di fronte ad un Brescia sì volenteroso ma evidentemente scosso e impaurito dalle vicende di classifica e non solo che lo vedono coinvolto, gli uomini di Tesser non affondano il colpo e non alimentano le paure dei padroni di casa. Giusto alla mezz’ora, il gol di Oukhadda sancisce il primo intervento del Var: la splendida rete del terzino viene annullata per ’colpa’ di Ponsi, colui che aveva iniziato l’azione, beccato a disturbare la vista del portiere del Brescia in posizione di fuorigioco. Giuso o sbagliato che sia, l’arbitro Serra è costretto ad annullare tutto. È di fatto l’unica emozione, se non fosse per l’uscita di Diaw al 13’ per un problema al collaterale, fastidio da valutare in settimana e che se dovessere essere confermato terrebbe fuori l’attaccante non proprio per un paio di settimane.

Nella ripresa, a dire il vero, il copione non cambia di molto. Per questo Tesser si gioca le carte Giovannini e Ionita (escono Poli e Tremolada, non tra i protagonisti assoluti) e qualcosa un po’ si sveglia là davanti. Anche se, il Brescia inizia a prendere coraggio grazie alla mole di corner che guadagna, da uno di questi nasce pure il gol di Mangraviti, altro episodio da Var al 71’. Gagno subisce una lampante carica all’interno della area piccola, poi la sfera finisce al difensore delle rondinelle che insacca ma per l’arbitro è nuovamente tutto da annullare e i 600 tifosi canarini non possono far altro che esultare come fosse un gol. Sembrerebbe un segnale, così è.

Pur senza concludere verso la porta bresciana, il Modena mette il naso avanti al 79’. Da un’altra azione sulla fascia, questa volta di Falcinelli, matura il colpo di testa di Magnino che Papetti tocca suo malgrado col gomito e Serra, molto vicino, indica il dischetto: lo stesso Falcinelli, con una freddezza piuttosto invidiabile, lancia il Modena verso nuovi lidi. La traversa di Ionita, al 95’, avrebbe reso il tutto ancor più bello ma il pubblico può accontentarsi. E prendiamo spunto da questo verbo per ribadire un concetto chiaro. Vero, verissimo, l’obiettivo resta solo e solo uno, non banale, non scontato. Ma si badi bene, il Modena è tanto inferiore, ad oggi, a realtà come Palermo o Pisa? La risposta per qualcuno è scontata, per altri no. Ad ogni modo, come dire, se l’appettito vien mangiando, perchè non godersi il momento? Per avvicinare ancor di più la matematica in tema di salvezza, la cosa più semplice da fare è guardare avanti e muoversi in avanti. E, per ora, al Modena sta venendo bene.