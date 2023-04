Modena Volley compie il miracolo europeo

di Alessandro Trebbi

E come vuoi chiamarla, se non impresa? Dopo una sconfitta pesantissima all’andata, dopo una settimana terribile con tre partite senza set vinti, dopo una stagione tutta di fatica e sudore, di gioie grandi e delusioni che sembravano poter tagliare le gambe, Modena ha ritoccato i numeri della sua storia, vincendo il suo trofeo numero 42, tornando a mettere una coppa in bacheca dopo cinque anni, un alloro europeo dopo quindici. La Coppa Cev 2023 è stata levata al cielo da Bruno alle 22:53 del 5 aprile, una data che i tifosi gialloblù si ricorderanno per un po’ di tempo. Se la ricorderà soprattutto Giulia Gabana, prima stagione da presidente del sodalizio geminiano e primo trofeo conquistato, nel modo più rocambolesco, eroico, sofferto possibile. Un successo che porta indelebile la firma di Bruno, perfetto nella gara del ribaltone, capace di giocare sul dolore della caviglia e sopra una gara d’andata studiata e corretta. La firma di Ngapeth, lontano dal suo livello migliore da un punto di vista tecnico, all’apice del cuore gettato oltre l’ostacolo, per lasciare un ultimo indelebile segno alla città che lo ha adottato. Ma non solo loro. C’è Adis Lagumdzija, mvp dell’incontro, c’è uno Stankovic perfetto, un Rossini trascinatore e poi i giovani: il golden set giocato da Rinaldi è qualcosa di difficilmente raccontabile, così come la prestazione di un Sanguinetti col sangue freddo di chiudere con l’ace il primo, decisivo set, o quella di Gollini in difesa, nell’ultimo parziale non cadeva più nulla. Una gioia immensa per la Modena giovane e rinnovata, condotta da uno staff tecnico tenace e impeccabile, che ora si prepara col cuore e la testa più leggeri all’altra sfida decisiva, quella di gara 5 con Piacenza. Ci vorrà qualche giorno però. Quella di ieri è una vittoria che va gustata, preziosissima.

La partita. Modena domina il primo set coi centrali e Lagumdizja, fino all’ace di un ottimo Rinaldi che vale il 17-21. Un black out di Ngapeth tra attacco e ricezione però vale il -1, che diventa 21-21 e poi 23-22 con l’ace di Coolman. Ngapeth annulla il set ball sul 24-23, poi Sanguinetti propizia la ricostruzione di Stankovic che ribalta ancora il set 25-26 e segna l’ace col nastro del 25-27. Anche nel secondo Modena avanza, Lagumdzija col triplo ace fa 8-12, poi il 10-15. Roeselare torna a -2 sul 15-17 e poi a -1 sul 18-19, ma Kukartsev grazia Modena sbagliando il pari. Entra Sala per il muro ma si ritrova a pallegiare per Ngapeth la rigiocata del 19-22. Il vantaggio è decisivo, chiude sempre Ngapeth 22-25. Nel terzo Modena entra in campo molle (1-5) ma rimonta subito con Bruno prima e il rigore di Stankovic, va 17-18 con Ngapeth dopo un videocheck interminabile con Sala che va al rigore del 17-19. Lagumdzija va al 19-22, Modena trema ma conquista il golden set con la pipe di Ngapeth: 23-25. Il golden set è una sinfonia dal 2-0 Knack con un Rinaldi mostruoso, che segna tre punti consecutivi: 4-8 al cambio campo, poi Rinaldi mura ancora Kukartsev per il 6-11. Sbaglia Verhanneman, 8-14 che diventa 9-15 con la veloce di Sanguinetti. Modena torna campione in Europa. E brinda tutta la notte.