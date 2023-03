Modena Volley, finale europea 15 anni dopo

di Alessandro Trebbi

Un’impresa. Così va chiamata. Modena torna in una finale europea a quindici anni dall’ultima volta, lo fa dopo un match tiratissimo dominato prima da Atanasijevic e poi da un mastodontico Earvin Ngapeth. Il capitolo finale della Coppa Cev sarà contro i belgi del Knack Roeselare, sorprendentemente capaci di vincere prima l’andata 3-0 e poi il golden set nel ritorno dopo aver perso col medesimo punteggio contro la stra-favorita della competizione, la Gas Sales Piacenza.

L’ultima volta, dicevamo, la Challenge Cup 2008 vinta a Resovia con una costante rispetto a oggi: l’allenatore era Andrea Giani. Tornando alla partita che ha regalato a Modena la gioia più grande sin qui della stagione, dopo un primo set nel quale Atansijevic e Kooy avevano perforato la ricezione gialloblù a più riprese, Modena si era ritrovata grazie a un Earvin Ngapeth straordinario in attacco e battuta e a un Lagumdzija su di giri, pareggiando e andando avanti fino al 9-11 nel terzo. Lì una serie micidiale di Kooy in battuta ribaltava di nuovo l’equilibrio per il 2-1 Skra che spaventava Bruno e compagni. Non troppo però, dato che il quarto set era una sinfonia gialloblù, con Rinaldi che tornava protagonista, Sanguinetti e Lagumdzija a far male a un Pge che man mano si spegneva nei suoi uomini simbolo e nel suo fondamentale simbolo, la battuta.

L’accoglienza al riscaldamento è sulle note di Guccini e della Turandot interpretata da Pavarotti, come omaggio di ospitalità alla squadra rivale. ‘All’alba vincerò’ diventa allora il buon auspicio per la partita, anche se l’inizio è da incubo. Nonostante tra le fila dei polacchi manchi il centrale Mateusz Bieniek, col servizio di Atanasijevic e Kooy i padroni di casa vanno 6-1. Modena resta a galla col muro e va 18-18 ma torna dietro subito: 21-18 con un errore di Marechal e il contrattacco di Kooy. Chiude Atanasijevic 25-22. Modena fatica anche a inizio secondo (11-8), ma la battuta di Ngapeth ricuce il solco: 15-15 a firma Lagumdzija col turco che segna anche il sorpasso sul 15-16. Ngapeth in pipe fa 17-19. Un ottimo Lagumdzija segna il 18-21. Sanguinetti mura a sangue la pipe di Kooy per il 19-23. A chiudere 25-21 ci pensa Lagumdzija. Modena parte avanti nel terzo però poi cala di ritmo. Kooy spacca il parziale con una doppia battuta vincente e una slash tutte su Rossini: 13-11 Belchatow che va anche 14-11 e dopo non c’è più storia. La Valsa parte meglio nel quarto, l’ace corto di Ngapeth vale il 6-9. Lagumdzija al servizio scava fino all’8-15, poi si scatena Sanguinetti col doppio ace del 15-22. Muro tetto di Rinaldi su Atanasijevic: 16-23 che diventa 16-25 con Lagumdzija e la palla out di Kooy che regala a Modena la finale. Il tie-break tra le panchine lo vince Modena.