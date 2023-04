Modena Volley, parte la missione Challenge

di Alessandro Trebbi

Si torna in campo, anche se tutti avrebbero voluto farlo giovedì. Tre giorni fa invece sono state le due squadre che hanno eliminato Monza e Modena, ovvero Trento e Piacenza, a darsi battaglia in una semifinale scudetto iniziata a senso unico in favore dell’Itas di Angelo Lorenzetti. Nella prima gara del gironcino di playoff che garantisce il quinto posto e quindi la qualificazione alla Challenge Cup, si affrontano la Valsa Group Modena e la Vero Volley Monza in quel di un PalaPanini che ha introdotto prezzi popolari per invogliare gli appassionati a gremire gli spalti. Qualificarsi per una coppa europea, la terza per importanza, è però un obiettivo concreto per tutti, tanto più per una Modena che il prossimo anno vorrebbe consolidarsi e crescere ancora: l’impegno europeo garantirebbe match in più nelle gambe a una formazione ancora più giovane rispetto a quella di quest’anno, per la quale il turn over dovrebbe diventare una regola e non l’eccezione. Non sarà semplice, ci sono anche Padova e Verona, che si sono incontrate ieri sera al Pala Agsm Aim della città scaligera, e soprattutto la Sir Safety Perugia che in questo primo turno riposa e che incrocerà i bagher con Bruno e compagni in Umbria nel giorno della Liberazione. A quale formazione si affiderà Andrea Giani? Davvero difficile pronosticarlo: probabile che titolari partano i giovani Rinaldi, Sanguinetti e Gollini, per macinare ancora chilometri ed esperienza in vista della prossima stagione, mentre difficile pensare che capitan Bruno sieda in panchina se davvero Modena, come sembra, vuole fare un tentativo serio di vincere il torneo. Poi saranno ballottaggi, tra Bossi e Krick (col primo nettamente favorito) al centro, tra Rousseaux, Marechal e Pope di banda (se sarà in forma giocherà l’australiano) e tra Lagumdzija e Sala come opposto, col giovane figlio d’arte che potrebbe trovare minutaggi importanti. Ngapeth? Difficile vederlo in campo. Sicuramente però la società e Andrea Giani gli prepareranno un’ultima passerella al PalaPanini prima di lasciarlo partire per Ankara. Inizio del match alle ore 18, arbitreranno l’incontro Frapiccini e Luciani, diretta streaming su Volleyballworld.tv e radio sul canale di Spreaker Unovolley e su Radio Pico. La prossima giornata mercoledì 19 aprile con Monza-Perugia e Padova-Modena, la prima alle 19:30, la seconda alle 20:30. Oggi anche gara 2 delle semifinali scudetto, con Milano-Civitanova e Piacenza-Trento.