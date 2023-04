Modena Volley tenta un’impresa titanica

di Alessandro Trebbi

ROESELARE (BELGIO)

Passano anche dalla caviglia destra di Bruno (foto), con un peso non misurabile, le speranze di Modena Volley. Quelle di oggi a Roeselare, di compiere un’impresa senza eguali, ovvero ribaltare lo 0-3 subito all’andata, vincere il golden set seguente, vincere la Coppa Cev. E quelle legate a una gara 5 di quarti di finale playoff, lunedì prossimo, per la quale la società ha già chiamato a raduno tutta la città, riducendo anche sensibilmente i prezzi dei biglietti per l’occasione. La caviglia di Bruno, dicevamo.

Lo staff medico ha effettuato una radiografia, che non ha evidenziato fratture nell’articolazione infortunatasi domenica a Piacenza. Il brasiliano nelle giornate di lunedì e di ieri stava decisamente meglio, ed è partito alla volta del Belgio con un vistosissimo tutore, senza allenarsi e senza provare salti prima. Ieri sera, nell’allenamento delle 19:30 alla Tomabelhal di Roeselare, il catino dei padroni di casa, ha effettuato un allenamento a ritmi blandi mentre Salsi provava palleggi in ogni pausa. La vera prova del nove caricando peso e salti sulla caviglia arriverà stamattina, ma la sensazione è che il capitano, come sempre, stringerà i denti e sarà della contesa: troppo importante la posta in palio perché uno come lui non ci provi. Perché, cosa c’è in palio stasera? Tantissimo, anche se la salita sembra tra le più impervie: c’è l’obiettivo di riportare un trofeo in bacheca cinque anni dopo la Supercoppa 2018, o quello di tornare a vincere una competizione europea quindici anni dopo la Challenge Cup 2008. C’è l’orgoglio di riprendersi dopo tre sconfitte pesanti, c’è la fiducia da ritrovare in vista di gara 5 con Piacenza. Il modo ormai è noto: per portarsi in aereo la Coppa Cev Modena dovrà vincere 3-0 o 3-1 e aggiudicarsi anche il golden set di spareggio ai 15. Un’impresa folle, mai riuscita ai gialloblù prima d’ora, ma che Giani e il suo staff vogliono provare a prendersi: quello che è successo prima, da ottobre o nell’ultima settimana, non conta più nulla. Le formazioni che scenderanno in campo, dunque: i padroni di casa schiereranno D’Hulst al palleggio e Kukartsev opposto, Verhanneman e verosimilmente l’ottimo Tammearu dell’andata (o il titolare Rotty) alle ali, Coolman e Fasteland al centro con Deroey libero. Modena dovrebbe rischiare Bruno e per il resto mandare in campo i soliti: Lagumdzija come opposto, Ngapeth e Rinaldi di banda, Stankovic e Sanguinetti al centro e Rossini libero.

Inizio alle ore 20:30 alla Tomabelhal, che sarà piena in ogni ordine di posti con anche 30 tifosi da Modena, arbitreranno al polacca Agnieszka Michlic e il greco Alexandros Avramidis, diretta tv su Eurosport 2 e in chiaro su Trc, canale 11 del digitale terrestre, radio su Unovolley e su Radio Pico.