Modena vuole un’altra serata magica "È la fase decisiva della stagione"

di Alessandro Trebbi

La Modena sorprendente di SuperLega lascia di nuovo spazio alla Modena ‘bella di notte’ di Coppa Cev, quella che vuole fare il suo percorso da favorita nel proprio braccio europeo per entrare nelle prime quattro e vedere come va. L’avversario è l’Ach Volley Lubiana, battuta all’andata 1-3 e in termini matematici questo vuol dire che a Bruno e compagni basterà vincere due set per andarsi a prendere la semifinale. Per conoscere l’avversario di Modena (o Lubiana) bisognerà però aspettare domani, quando il Belchatow ospiterà il Karlovarsko per il ritorno in Polonia dopo aver perso l’andata in Repubblica Ceca per 3-2. Tornando al match del PalaPanini, Lubiana dovrebbe avere un Masulovic in più, col giocatore serbo (vice di Lisinac e Podrascanin in Nazionale) che aumenterà non di poco la qualità al centro degli sloveni se avrà recuperato dal pesante attacco influenzale della scorsa settimana.

Per il resto la formazione non dovrebbe essere diversa da quella che la Valsa Group è riuscita a domare in maniera abbastanza agevole all’andata, con l’unica amnesia del secondo set. Quindi Todorovic al palleggio, Gjorgiev opposto, Kok e Sestan alle ali, Masulovic e Koncilja al centro, Kovacic libero. Andrea Giani dal canto suo non vuole lasciare nulla al caso, quindi difficile che Rousseaux venga premiato da subito con una maglia da titolare, più facile vedere il belga in campo se il tempo volgerà al bello per i geminiani dopo due set vinti. Bruno e Lagumdzija in diagonale principale allora, Ngapeth e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguiinetti al centro e Rossini libero. In considerazione del fatto, non secondario, che Modena dovrà forzare in queste ultime due partite (quella di stasera e quella di domenica 19 febbraio a Verona contro la With U di Radostin Stoytchev) e poi avrà due settimane piene di riposo (in mezzo si giocherà la Final Four di Coppa Italia) per ritemprarsi in vista del rush finale in regular season e, appunto, in Coppa Cev. Prima però c’è da conquistarlo, il prossimo turno europeo. Guai a distrarsi. Arbitri dell’incontro il rumeno Alin Mateizer e la polacca Katarzyna Sokol, inizio previsto per le ore 20:30, diretta radio su Unovolley, piattaforma Spreaker, e su Radio Pico. ADIS Lagumdzija. A presentare il match l’opposto turco. "Nelle partite con Lubiana e Taranto siamo riusciti ad alzare il nostro livello – racconta Lagumdzija – ma sappiamo di avere davanti una serie di partite importanti per andare avanti in Cev e arrivare più in alto possibile in regular season. Siamo pronti ad affrontare questo momento decisivo della stagione e a livello personale sono felice, voglio continuare così e ci tengo a fare bene anche quando inizieranno i play-off. Lubiana è una squadra forte che all’andata non è riuscita a esprimersi al top, verranno a Modena per vincere e noi vogliamo conquistare i due set". Poi l’appello: "Contina la raccolta fondi per le vittime del terremoto in Turchia e Siria, anche una piccola offerta può fare la differenza in questa drammatica situazione".