Modenese in emergenza allo ’spareggio’ salvezza

Dopo la sosta per il Torneo delle Regioni i dilettanti tornano domani in campo (ore 15,30) con la penultima giornata dei tre tornei regionali.

In Eccellenza due i derby in programma: ecco i pronostici del nostro Vicenzo Corrente e le ultime dai campi. Colorno-Cittadella X2. Trasferta cruciale per la truppa di Paraluppi, reduce da 2 vittorie di fila, per difendere il prezioso +1 al 2° posto sull’Agazzanese (in casa col già retrocesso Campagnola): a Colorno, contro un avversario senza più stimoli, out il solo Mazzali infortunato. Anzolavino-La Pieve 2. Risucchiata in zona playout dopo 5 mesi con l’ultimo ko (anche se ad oggi grazie a +7 sul Boretto i granata sarebbero salvi) la squadra di Barbi non può fallire sul campo del già retrocesso Anzolavino, dove mancherà lo squalificato Manfredotti. Modenese-Boretto 1. È più di uno spareggio salvezza per i gialloblù sest’ultimi contro i reggiani che inseguono a -1: mister Vullo non ha Silipo, Battaglia, Saetti Baraldi e Guerri oltre i soliti Agrillo e Caracci, forse torna Alessandro Borghi dopo 3 mesi di stop. Castelfranco-Castelvetro 1X. Il pari di Rolo ha ridotto alla pura matematica le chance di 2° posto della Virtus, quarta a -5 dalla Cittadella e -4 dall’Agazzanese: oggi contro il Castelvetro entrambe le squadre al completo. Formigine-Vignolese X. Uscita dalla zona playout la Vignolese cerca altri punti salvezza sul campo di un Formigine senza obiettivi: nei rossoverdi Selim infortunato e Pescatore influenzato, per Sarnelli indisponibili Habib, Ashong e Balestri. Classifica: Borgo 81, Cittadella 74, Agazzanese 73, Castelfranco 69, Colorno 61, Formigine 58, Castelvetro 55, Piccardo 50, Rolo e Sasso Marconi 49, Fidentina 48, Nibbiano 46, Vignolese 45, La Pieve 44, Modenese 38, Arcetana e Boretto 37, Castellana 33, Campagnola 25, Anzolavino 21.

Rivara. Si chiude il rapporto in modo consensuale con mister Gian. Marco Pignatti che per 5 anni ha guidato i biancorossi riportandoli in Prima categoria nel 2020.

Under. Intervenuto all’evento sulla rinforza dello sport a Rio Saliceto, il presidente regionale Alberici ha confermato che il Crer non effettuerà quest’anno il sondaggio per l’introduzione del terzo giovane in Eccellenza e Promozione per il 2023-24, quindi gli under saranno solo 2, un 2003 e un 2004.

Davide Setti