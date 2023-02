Modenese tutto cuore Rimonta in 10

MODENESE

2

AGAZZANESE

2

MODENESE: Della Corte, Azzi (62’ Longu), Baldini, Alicchi (46’ Boriani), Pjolla, Saetti, Lo Bello, De Pietri (71’ Guerri), Capasso (81’ Rovatti), Tardini, Serroukh (90’ Goldoni). A disp.: Paganelli, Malverti, Altilia, Battaglia. All. Pittalis

AGAZZANNESE: Borges, Bragalini, Barba (85’ Corbellini), Mastrototaro, Reggiani (56’ Mauri), Favari, Farina (73’ Bertoli), Soumahoro, Forbiti, Pastorelli (73’ Lombardi), Delfanti. A disp.: Di Maio, Stanelli, Bolzoni, Elefanti, Harunaj. All. Piccinini

Arbitro: Bonioni di Reggio

Reti: 21’ Forbiti, 45’ Mastrototaro, 47’pt Capasso, 65’ Capasso

Note: espulso al 60’ Lo Bello, ammoniti Reggiani, Mauri

Una Modenese tutto cuore recupera dallo 0-2 l’Agazzanese pur giocando in dieci l’ultima mezz’ora e col terzo pari di fila fa un passetto in zona playout. Al 21’ è Forbiti che batte un calcio di punizione da 40 metri e, complice il vento, beffa Della Corte. Nel finale di primo tempo Della Corte esce a vuoto e Mastrototaro insacca a porta vuota il 2-0. Nel recupero la Modenese accorcia le distanze con Capasso che si avventa per primo sulla palla e conclude in rete da pochi passi un cross di Lo Bello. Nella ripresa veementi proteste da parte dei gialloblù per un mancato rosso ai danni di Reggiani (già ammonito). Cartellino che arriva pochi minuti dopo a parti invertite: Lo Bello entra in ritardo in scivolata e viene cacciato dall’arbitro.