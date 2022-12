Moma Winter Cup, festa finale per 3.500 pallavolisti

La tradizionale strepitosa cornice di pubblico in un PalaPanini tutto colorato, ha chiuso la tredicesima edizione della Moma Winter Cup, che ha visto ai nastri di partenza ben 171 squadre, con 3.500 giovani pallavolisti protagonisti di tre giorni di sport ed amicizia: il Tempio della Pallavolo di Modena ha ospitato tutte e sei le finali delle sei categorie in gara, in un tourbillon di gioco ed emozioni, che ha emozionato il pubblico dalla mattina, fino al tardo pomeriggio. La prima finale è stata quella dell’Under 15 Maschile, che ha visto il successo della Marino Pallavolo Top Volley, dopo la finalissima con Volley Prato, mentre i liguri del Consorzio Global Colombo Genova sono terzi. A seguire la finalissima delle più piccoline, l’Under 14 Femminile, che va alle padrone di casa dell’Anderlini Padiatrica di Davide Zaccherini, che trionfa per il secondo anno consecutivo. Nell’Under 17 maschile è la blasonata Vero Volley Banco BPM che batte in finale Volley Parella Torino, mentre nell’Under 16 femminile vince con pieno merito l’Unionvolley Pinerolo, sul Volley Friends Roma: nel pomeriggio le finali dei più grandi, aperte dall’Under 18 che vede il successo dell’Imoco Volley San Donà sull’Igor Volley Novara, in una bellissima gara tirata al tie break, con le padrone di casa della Moma Anderlini di Roberta Maioli terze. A chiudere la manifestazione sono stati i ragazzi della Under 19 Maschile, con un bellissimo successo internazionale, visto che sul podio più alto salgono i tedeschi del TSV Grafing, seguita da Pallavolo Bologna, e dagli altri tedeschi del Jumpstars Muhdorf. Tanti i premi individuali assegnati, insieme ad uno molto speciale, il cartellino verde del Fair Play, dedicato al dottor Marco Grandi e consegnato dal Panathlon di Modena: premiata la squadra del Quiliano Volley, per l’atteggiamento rispettoso.

Riccardo Cavazzoni