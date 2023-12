Moma Winter, numeri record

Fervono i preparativi per la 14^ Edizione della Moma Winter Cup, il torneo giovanile invernale ormai tra i più importanti del periodo invernale, in programma a Modena dal 27 al 29 dicembre prossimo: domani alle 10.30, al PalaAnderlini, verrà presentata la manifestazione che presente ancora una volta numeri record, con ben 189 formazioni al via delle sei categorie in gara, Under 14 – 16 e 18 Femminile, Under 15 – 17 e 19 Maschile, che si daranno battaglia nei sessanta campi allestiti tra Modena e la provincia, con l’obiettivo di raggiungere le Finalissime che saranno in programma tutte il 29 Dicembre del Pala Panini.

Non manca il tocco internazionale alla competizione, grazie alla partecipazione di ben 14 formazioni straniere, con 8 squadre tedesche, tre francesi, e le novità della squadra proveniente dalla Lituania, e soprattutto dagli Stati Uniti, con due formazioni statunitensi della Mizuno Long Beach , società giovanile del sud della California, che gareggeranno con il meglio del volley giovanile proveniente da tutta Italia.

r.c.