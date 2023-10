Mondiali, modenesi eliminati

Si conclude con una amara eliminazione agli ottavi di finale, l’avventura dei due beacher modenesi Samuele Cottafava e Valentina Gottardi, ai Campionati del Mondo di Beach Volley, che si avviano alla conclusione a Tlaxcala, Huamantla e Apizaco, in Messico: in entrambi i casi, dopo una ottima partenza nella fase a gironi, la sconfitta nell’ultima gara di qualificazione ha ingarbugliato il cammino delle coppie impegnate, che pur superando il playoff di ripescaggio, sono stati penalizzati da un sorteggio "assassino", che li ha portati a schiantarsi contro le coppie più forti del tabellone. Nel settore maschile Cottafava, in coppia con Nicolai, ha provato a fermare la coppia norvegese Mol – Sorum, campione mondiale in carica, con una condotta di gara coraggiosa, ma che alla fine non ha evitato la sesta sconfitta stagionale: 2-0 (21-19 21-17) il punteggio finale, che vale comunque il nono posto, stesso piazzamento di Gottardi – Menegatti, che nella gara decisiva degli ottavi femminile, ha perso 2-1 (21-18, 15-21, 15-11) dalle australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy.

r.c.