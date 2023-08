Mondiali su pista al via oggi a Glasgow Rachele trova la convocazione e... l’amore

Scattano nella giornata di oggi i i campionati mondiali su pista a Glasgow, in Scozia, dove sarà al via la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni Rachele Barbieri, che aveva lasciato, come lo scorso anno, il Tour de France in anticipo, raggiugendo le altre azzurre a Montichiari dove era anche il suo nuovo compagno Manlio Moro (nella foto l’abbraccio in occasione della tappa di Modena del Giro).

"Alla fine sono cose che capitano e non puoi farci nulla, ovviamente sono molto contenta – racconta Rachele prima della partenza alla volta della Scozia – lui è molto professionale e negli allenamenti assieme deve avere un po’ di pazienza. Per fortuna lui deve fare più chilometri e lo aspetto a casa",conclude ridendo Rachele.

Ovviamente nella pista di Glasgow si faranno il tifo a vicenda. Per quanto riguarda la partecipazione dei vari atleti convocati alla diverse gare che si disputeranno, il commissario tecnico della nazionale azzurra, Marco Villa, non ha ancora scoperto tutte le carte, sia al maschile che al femminile.

Per il momento quindi, ha iscritto Rachele Barbieri sia alla prova iridata delle Eliminazione, che si svolgerà domenica sera, sia alla specialità Madison, che invece è in programma lunedì.

"Ho preparato questi mondiali sulla traccia di quanto fatto nel 2022 – dice Rachele Barbieri a questo proposito – ovverosia preparazione impegnativa con Giro-Tour (dove ricordiamo è stata plurimedagliata del torneo iridato ndr) e poi vedremo cosa succederà. L’importante comunque, per tutta la nazionale, è cercare di accumulare tanti punti in ottica della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024".

Andrea Giusti