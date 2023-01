Montale a caccia di punti contro la X Martiri per uscire dai bassifondi

E’ il sabato del turno di riposo in A2 per il Modena Cavezzo, spettatore della 3^ di ritorno. Vetrina dunque per la C1 nel futsal modenese, col massimo campionato regionale che torna in campo dopo la lunga sosta invernale con la prima di ritorno. Dovrà ancora attendere il Sassuolo, fermo per il riposo, mentre il Montale è di scena alle 15 a Jolanda di Savoia contro i ferraresi del X Martiri: gli "orange" vengono da 7 sconfitte di fila e occupano il penultimo posto a +3 sul Santa Sofia, con cui è sfida aperta per evitare l’unico posto che porta alla discesa in C2. Clas. Bagnolo 28, Forlì 22, Sassuolo 21, Faenza 18, Villafontana e Parma 16, X Martiri 15, Baraccaluga 12, Rimini 10, Montale 3, Santa Sofia 0. Ferma ancora la C2 (si riparte sabato 21), debutta la Coppa Emilia di D: per la prima giornata del girone "C" c’è il derby delle 15 a Monteveglio fra Emilia Futsal Academy e Pro Patria San Felice in un girone in cui riposa la Virtus Cibeno.