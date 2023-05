Montale a due tappe dall’impresa

Ultima in casa in un inusuale anticipo nel primo pomeriggio del sabato, per la Emilbronzo 2000 Montale, che ha ancora due gare a disposizione per provare a centrare una salvezza in A2 femminile di pallavolo, che sarebbe più che meritata: purtroppo la squadra del presidente Barberini ha sprecato qualche punto di troppo sia nella prima fase, che soprattutto in questa Poule Salvezza, dove ora deve vincere da tre punti le ultime due partite per salvarsi. In attesa della decisiva trasferta di domenica prossima sul campo del lanciatissimo Messina, oggi alle 15 al PalaMagagni arriva un’altra squadra siciliana, la già retrocessa, Seap Sigel Marsala, che saluta la categoria dopo sei stagioni in A2: come detto, per le nerofuxia non ci sono conti da fare, bisogna vincere da tre oggi, ma soprattutto domenica prossima a Messina, impresa decisamente complicata, visto che le messinesi in questa poule Salvezza hanno vinto in casa quattro gare su cinque, e non perdono da sei turni consecutivi: Ghibaudi potrà disporre dell’intera rosa, ma bisognerà verificare se la sosta, imposta domenica scorsa dal calendario, avrà fatto bene alle montalesi, che arrivavano da un bellissimo successo su Vicenza. "Affronteremo una gara alla volta con la massima determinazione – chiarisce Amelia Bici, libero dell’Emilbronzo 2000 – e dovremo uscire dal campo sapendo di aver dato tutto quello che avevamo. Se saremo in grado di rimanere concentrate, avremo tutte le carte in regola per portare a casa la partita".

Il programma. Poule salvezza: Emilbronzo 2000 Montale – Marsala; Cremona - Sant’Elia; Albese – Vicenza; Lecco – Perugia; Offanengo – Messina; riposa Club Italia.

Classifica: Albese (*) e Lecco punti 41, Cremona (*) 39, Offanengo (*) 36, Messina (*) 35, Emilbronzo 2000 Montale (*) 33, Vicenza (*) e Sant’Elia (*) 30, Marsala (**) 21, Club Italia (*) 19, Perugia (*) 18. (*) = ogni asterisco una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni