Montale, a Messina serve l’impresa

di Riccardo Cavazzoni

Non si ferma la marcia del Messina nella Poule Salvezza di A2 femminile di pallavolo, che vince anche ad Offanengo inguaiando le cremasche, e rendendo ancora più difficile il compito dell’Emilbronzo 2000 Montale, che per salvarsi senza conteggi, deve vincere domenica prossima da tre punti proprio sul campo siciliano: difficile fare altri conti, che magari coinvolgano proprio Offanengo, che però nell’ultima giornata sarà impegnato sul campo del già retrocesso Sant’Elia. Mentre attende il verdetto dell’ultima giornata, l’Emilbronzo 2000 torna a varare una iniziativa benefica in collaborazione con lo scultore modenese Mattia Scappini: è stato un incontro di sport, arte e solidarietà quello che si è celebrato sabato al PalaMagagni di Castelnuovo per l’ultima partita casalinga del Montale volley, dove per l’occasione l’artista modenese ha presentato la scultura dal titolo ’Plasmata’ creata in omaggio a Tai Aguero e da lei stessa firmata prima dell’incontro. L’opera è una statua in cemento fibroso alta circa 70 cm, che ferma nella materia il gesto atletico della leggenda del volley: la scultura, insieme alle 12 stampe preparatorie anch’esse autografate da Tai, è dal 6 maggio oggetto di una sottoscrizione aperta a tutti, il cui ricavato andrà a favore di Avis per sostenere la raccolta del plasma. Collegandosi al sito di Avis Provinciale si potrà presentare la propria offerta fino al 18 maggio, per 12 giorni come il mitico numero di maglia della Aguero. Tutte le info sul sito di Avis Provinciale Modena e sulle pagine Facebook e Instagram di Avis Provinciale Modena e Pallavolo Montale.

Il programma. Poule Salvezza: Emilbronzo 2000 Montale – Marsala 3-0; Cremona - Sant’Elia 3-1; Albese – Vicenza 0-3; Lecco – Perugia 0-3; Offanengo – Messina 1-3; riposa Club Italia.

Classifica: Cremona punti 42, Albese e Lecco (*) 41, Messina (*) 38, Offanengo (*) ed Emilbronzo 2000 Montale 36, Vicenza 33, Sant’Elia 30, Perugia e Marsala (*) 21, Club Italia (*) 19. (*) = una partita in più.