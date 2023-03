Montale all’ultimo respiro: batte Anthea Vicenza con una grande rimonta

anthea vicenza

2

emilbronzo montale

3

ANTHENA VICENZA: Andreis 1, Digonzelli, Formaggio, Cheli 11, Kavalenka 27, Farina 12, Ottino 10, Volkis, Ferraro 3, Legros 13, Panucci, Groff, Galazzo, Del Federico. All.: Iosi

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 3, Visintini 11, Rossi 7, Frangipane 19, Zojzi 4, Montagnani, Bozzoli 10, Fronza 13, Bonato M., Mescoli, Bonato L., Bici, Mammini. All.: Ghibaudi

Arbitri: Santoro, Sabia

27-25, 25-15, 22-25, 20-25, 16-18

NOTE – Ace: Vicenza 6; Montale 2. Punti attacco: 65; 54. Muri: 9; 12. Errori avversari: 30; 40

Incredibile rimonta per l’Emilbronzo 2000 Montale che, sotto di due set, riesce a battere per 3-2 l’Anthea Vicenza. Successo fondamentale per le nerofucsia nella terza giornata di Pool Salvezza: con questi due punti le ragazze di Ghibaudi sopravanzano in classifica proprio la squadra veneta.

La cronaca. Nel primo set Montale parte forte, trovando subito fluidità in attacco: Visintini si mette in moto coadiuvata da Frangipane, ma quando sembra che il parziale sia ormai archiviato sul 22-24 lo scenario cambia: Vicenza annulla due set point approfittando del passaggio a vuoto dell’Emilbronzo, mettendo anche la testa avanti con Legros e la solita Kavalenka per poi chiudere a sorpresa sul 27-25. Montale subisce il colpo psicologico, perdendo anche il secondo set. Le nerofucsia rialzano la testa nel terzo set, nonostante siano costrette nuovamente a rincorrere le vicentine dopo i primi scambi (9-6). Il colpo su colpo prosegue senza interruzioni, con Montale che ha la forza di impattare e mettere la testa avanti sul 14-15 grazie alle giocate di Frangipane e Visintini. Le ospiti cambiano passo e con Fronza ed ancora Frangipane riaprono i discorsi sul 22-25. Nel quarto set l’inerzia è del tutto capovolta, con l’Emilbronzo che gioca libera da pressioni e domina. Nel quinto Montale balza sul 9-12: sembra fatta ma Vicenza ha la forza di rimontare e mette la testa avanti sul 13-12 con un super parziale. Le squadre annullano match point a vicenda, ma a mettere la parola fine ci pensa Frangipane che sigilla il 16-18.