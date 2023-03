Montale-Assitec, Sassuolo-Talmassons: ora si fa sul serio

Inizia la seconda fase del campionato di A2 di pallavolo femminile, e si separano le strade delle due squadre modenesi, chiamate ora ad impegni ben diversi: la Bsc Materials Sassuolo, dopo l’ottima prima parte di stagione, prova ad impreziosire la propria stagione, puntando ad entrare nelle prime cinque della graduatoria della Poule Promozione, che giocheranno per un posto in A1, prima della graduatoria a parte, promossa direttamente dopo queste sei giornate. Per l’Emilbronzo 2000 Montale inizia invece in trasferta, una Poule Salvezza difficile, ma non impossibile, con il buon bottino di punti che le nerofuxia si portano in dote: retrocedono sei squadre su undici, e le ragazze di Ghibaudi ne hanno già dietro cinque, ed altre due sono a pari punti, per cui sognare è lecito. Certo bisognerà fare punti dovunque, soprattutto in trasferta, e su campi spesso logisticamente complicati, ma Lancellotti e compagne hanno dimostrato di avere grinta e cuore. Completamente trasformata rispetto alla squadra che l’anno scorso conquistò una faticosa salvezza, l’Assitec ha messo in campo una squadra di concrete giocatrici di categoria, tra cui molti volti noti nel modenese, come le due ex-Sassuolo Spinello e Ghezzi, e l’ex nerofuxia Irene Bottarelli: nessun problema di formazione per l’Emilbronzo 2000, che confermerà la formazione che domenica ha beffato Brescia. In trasferta anche la Bsc Materials Sassuolo (foto), sicuramente una delle sorprese positive della stagione, in un girone che gli addetti ai lavori hanno definito molto più forte del girone B, da dove proviene l’avversaria di oggi, la Cda Talmassons: si gioca a Latisana alle 17, e le biancoazzurre affrontano un’avversaria con cui hanno giocato in passato due volte, tre anni fa, perdendo in entrambe le occasioni piuttosto nettamente. Anche quest’anno le friulane si sono ben comportate, e nonostante sia una squadra completamente rifatta in estate, Talmassons ha chiuso al terzo posto il girone, forte di una ottima diagonale principale, composta da Taraborelli e Eze Blessing, ed una ottima coppia di centrali, con un muro in grado di infastidire: Venco non dovrebbe cambiare rispetto a domenica scorsa, quindi con Vittorini alla mano in campo dall’inizio, ma la differenza, oltre alla Pistolesi, la faranno difesa e muro. In entrambe le partite, i tifosi potranno seguire le proprie beniamine, in streaming su Youtube.

Poule promozione: Roma V.C. punti 66, Trento 56, S.Giovanni Mar. 50, Talmassons 48, Brescia 48, BSC Materials Sassuolo 47, Montecchio 46, Busto Arsizio 45, Mondovì 45, Martignacco 42, Soverato 33, Olbia 30.

Poule retrocessione: Albese punti 28, Cremona 24, Lecco 22, Vicenza, Offanengo ed Emilbronzo 2000 Montale 21, Sant’Elia 15, Messina 14, Marsala 12, 3M Perugia e Club Italia 9. Riccardo Cavazzoni