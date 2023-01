Montale, brusca frenata Lecco rompe l’equilibrio

lecco

3

montale

1

OROCASH LECCO: Rimoldi 1, Lancini 17, Piacentini 5, Bracchi 34, Zingaro 14, Albano 6, Bonvicini (L), Tresoldi, Bassi, Rocca n.e., Belloni n.e., Citterio n.e.. All.: Milano.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 1, Frangipane 17, Fronza 15, Visintini 13, Zojzi 14, Rossi 10, Bici (L), Bonato 2, Montagnani, Mammini, Mescoli, Bozzoli (L) n.e.. All.: Ghibaudi.

Arbitri: Giorgianni, Fontini.

Note - Parziali: 25-19; 18-25; 26-24; 30-28. Durata set: 24’; 26’; 32’; 35’. Totale durata match: 117’. Ace: Lecce 2; Montale 3. Muri vincenti: 4; 5.

Niente da fare per l’Emilbronzo 2000 Montale che esce con le ossa rotte dal match contro Orocash Lecco. La sfida andata in scena al Palazzetto Comunale Al Bione, valida per la quinta giornata di ritorno della Regular Season Serie A2 Credem Banca, finisce con un 3-1 a favore della formazione di casa. A poco servono i tentativi degli ospiti, costretti a tornare a casa a mani vuote ed a testa bassa. Il primo set parte in equilibrio, ma Emilbronzo 2000 Montale va in difficoltà dopo i primi scambi. La squadra di coach Milano complica la vita alle ragazze di Ghibaudi che sono costrette a rincorrere le padrone di casa per provare a limitare i danni. Nonostante i tentativi di Frangipane e Zojzi, Montale non riesce ad essere incisiva abbastanza. Il 25-19 mette in salita il match e porta Orocash Lecco avanti nel risultato. Dopo l’1-0 sul tabellone, Montale rientra in campo con decisione ed agonismo. Il sestetto di Ghibaudi riesce a mettere il risultato in parità grazie a ventisei minuti giocati ad alta intensità. Non a caso Lecco riesce a mettere a terra solamente diciotto palloni. Emilbronzo porta lo score sul momentaneo 1-1 che riaccende le speranze di rimonta della squadra ospite: il 28-25 riapre la gara. Il match diventa decisamente avvincente nel terzo set: non a caso serve oltre mezz’ora di gioco per chiudere il parziale. Per farlo bisogna giungere fino ai vantaggi che, però, sorridono ai locali. Il 26-28 rimette la sfida in salita. Ma è nel quarto ed ultimo set che il Palazzetto Comunale Al Bione si infiamma. La gara è equilibratissima ed entrambe le formazioni mettono in scena un parziale giocato ad altissima intensità. Dopo essere giunti ai vantaggi, i due sestetti procedono punto a punto fino al definitivo 30-28 che vale il 3-1 sul tabellone.