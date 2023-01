Montale cerca punti con Offanego per migliorare la classifica

Prosegue in casa il cammino nel nuovo anno dell’Emilbronzo 2000 Montale, che alle 17 al PalaMagagni di Castelnuovo affronta contro Offanengo la prima di tre gare probabilmente decisive per la stagione delle nerofuxia: assodato che ormai le ragazze del presidente Barberini dovranno cercare di mantenere la categoria attraverso la Poule Salvezza, sarà importante presentarsi alla seconda fase di campionato con più punti possibili, e per questo la gara odierna contro le cremonesi, e le due trasferte di mercoledì prossimo a Milano con il Club Italia, e di domenica a Lecco, rappresentano una fonte di punti che Lancellotti e compagne devono sfruttare.

Ovviamente il discorso vale anche per Offanengo, che arriva da una netta sconfitta ad Olbia, ma aveva chiuso l’anno con un ottimo dicembre, con otto punti in quattro gare: nel frattempo qualcosa è cambiato alla corte di Giorgio Bolzoni, che ha lasciato partire per Cesena in B1 la ex Greta Pinali, ed ha ingaggiato dal Soverato la centrale Alessia Pomili: la squadra però non si dovrebbe scostare molto da quella vista nelle ultime uscite, con Galletti in regia opposta alla Martinelli, Bartesaghi e Trevisan alla mano, Letizia Anello e Cattaneo al centro, con Porzio libero. In casa Emilbronzo 2000 la settimana potrebbe aver contribuito ad attenuare un po’ il nervosismo dello scorso week end, permettendo a Ghibaudi di preparare la partita con maggior tranquillità: con Giulia Bozzoli senza più il gesso, ma di là dall’essere disponibile, la buona notizia è il ritorno in campo di Aneta Zojzi in diagonale con Frangipane, Lancellotti e Visintini nella diagonale principale, Fronza e Rossi al centro, e Bici libero, con l’emergente Irene Mescoli come primo rilievo.

Riccardo Cavazzoni