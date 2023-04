Montale, contro il Vicenza in gioco gran parte della salvezza

E’ una Emilbronzo 2000 frastornata per la scoppola rimediata a Perugia, ma sicuramente che non si è ancora arresa, quella che di fatto questa sera, al PalaMagagni alle ore 20.30, si gioca una grossa fetta di salvezza in A2, ricevendo l’Anthea Vicenza Volley, con la quale, insieme a Messina, e forse a Sant’Elia, si lotta per centrare quel quinto posto che vuol dire permanenza sicura nella seconda serie nazionale. Con un po’ di continuità in più, la squadra di Andrea Ghibaudi a questo punto avrebbe potuto cominciare a respirare, avrebbe potuto affrontare l’impegno con meno pressione, ma i tanti punti persi per strada in questa seconda fase ne hanno complicato un cammino verso una salvezza che appare alla portata, ma che va conquistata ormai senza più sbagliare nulla. "La sconfitta di Perugia non ci voleva – conferma Alma Frangipane, schiacciatrice di Montale, - perché sapevano quanto fosse importante il match: siamo tornare in palestra con la consapevolezza che sappiamo e dobbiamo fare meglio, e che sicuramente ci vuole più calma e pazienza. Dobbiamo cancellare in fretta questa sconfitta senza cercare troppe spiegazioni, perché è fondamentale arrivare con la giusta energia, carica e positività alla gara con Vicenza: sappiamo tutte quanto sia fondamentale questa partita, sarà una gara molto tosta, ma scenderemo in campo concentrate e lucide sull’obiettivo, ma anche con il sorriso che contraddistingue questa squadra." A soli tre giorni dal match precedente, è certo che non ci saranno grosse novità tecniche nei due sestetti. Come sempre i tifosi che non troveranno posto al Palasport, potranno seguire le gare in diretta streaming, sul canale Youtube di VolleyWorld. IL PROGRAMMA. POOL SALVEZZA: Perugia – Albese 3-1 (Giocata ieri); Lecco - Sant’Elia; Emilbronzo 2000 Montale – Vicenza; Messina – Cremona; Club Italia - Marsala rinviata al 1005; Riposa: Offanengo.

Riccardo Cavazzoni