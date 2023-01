Montale e Sassuolo, trasferte decisive

Prosegue a ritmo serrato la stagione del campionato di A2 di pallavolo femminile, che torna in campo con la sedicesima giornata, quinta del girone di ritorno: gli ultimi risultati hanno contribuito a schiarire la situazione in classifica, dove un gruppetto di cinque squadre, che comprende anche la Bsc Materials Sassuolo, ha ormai in mano la qualificazione alla Poule Promozione, ed un altro di sei formazioni è in lotta per l’ultimo posto a disposizione, e più probabilmente di punti per la fase decisiva per la salvezza. In questo senso, è assolutamente vitale la trasferta odierna di una lanciatissima Emilbronzo 2000 Montale sul lago di Lecco, ospite di una Oro Cash Picco Lecco ormai alle viste delle nerofuxia, che per la prima volta da quando giocano in A2, sono riuscite a vincere due gare consecutive: le due vittorie con Offanengo e Club Italia, dimostrano nei fatti che la squadra di Andrea Ghibaudi ha raggiunto una continuità, ed una buona dose di cinismo, che potrebbero essere decisive da qui alla fine. Intanto ci si deve concentrare su questa trasferta lombarda, contro un Lecco molto altalenante nei risultati, capace di far punti in casa, ed in trasferta, con le grandi e con le piccole, che pratica un gioco grintoso, aggressivo, che all’andata mise in seria difficoltà l’Emilbronzo, che finì travolta, con la sconfitta più pesante subita in stagione, che ora Visintini e compagne vogliono vendicare. In trasferta anche la Bsc Materials Sassuolo, impegnata a Golfo Aranci contro la pericolosa Hermaea Olbia, strenuamente impegnata nella rincorsa ad una Poule Promozione che appare nelle possibilità della formazione sarda, reduce da due nette vittorie interne, inframezzate dalla prevedibile sconfitta a Trento: tra le padrone ci casa mancherà la schiacciatrice estone Kristine Miilen, che però potranno contare sull’ottimo momento di forma dell’argentina Bulaich, 24 punti nell’ultima gara. In casa biancoazzurra non si segnalano problemi di formazione, che quindi sarà quella vista all’opera domenica scorsa a Cremona, con la spagnola Martinez Vela in diagonale con Pistolesi, e Scacchetti chiamata a ripetere l’ottima prestazione cremonese, che ha mandato in doppia cifra quattro compagne di squadra su cinque.

Riccardo Cavazzoni