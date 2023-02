Montale lotta ma il punto alla fine non arriva Sassuolo dimentica Trento e travolge Lecco

mondovì

montale

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 15, Riparbelli 4, Decortes 25, Populini 13, Pizzolato 13, Grioldi 1, Bisconti (L), Giubilato, Yakagui, Colzi 2, n.e. Zech, Longobardi; all.: Solforati.

EMILBRONZO 2000 MONTALE: Lancellotti 1, Frangipane 9, Fronza 8, Visintini 10, Mescoli 1, Rossi 2, Bici (L1), Bozzoli 1, Zojzi 16, n.e. Mammini, Bonato, Montagnani; all.: Ghibaudi. Arbitri: Pristerà Rachele – Cavicchi.

Note: Durata set 21’ 25’ 24’ 27’ per un totale di 97’; Mondovì 73 su 94 (B.S.13, Vinc. 3, Muri 9, E.P. 12); Montale 51 su 76 (B.S. 12, Vinc. 3, Muri 5, E.P. 9).

Ci prova con le unghie e con i denti, ma l’Emilbronzo non riesce a rientrare dal Piemonte con un punto che avrebbe anche meritato, per aver affrontato a viso aperto un Mondovì che le era tecnicamente superiore, ma che ha faticato molto contro il coraggio delle ragazze di Ghibaudi, che sorprende tutti schierando nel sestetto iniziale la giovanissima Mescoli, che però non riesce ad essere incisiva come sarebbe servito. In effetti l’inizio di gara è tutto per le padrone di casa, che prendono ben presto il largo, e poi controllano il velleitario tentativo di rimonta delle montalesi, che si spegne facilmente. Mondovì commette l’errore di pensare ad una passeggiata, e Ghidaudi rompe gli indugi inserendo la Zojzi, che si rivelerà decisiva per cambiare l’inerzia delola gara, con Montale che prende il sopravvento nella seconda partita, e non lo molla più, rimettendo tutto in equilibrio. Cambia anche Solforati, tecnico delle piemontesi, inserendo Colzi, che rende più difficile il compito delle ospiti, che perdono malino iol terzo set, ma nel quarto lottano palla su palla fino al 21 a 21, ma falliscono il sorpasso, e finiscono punite fin troppo severamente.

Risultati: Olbia – Busto Arsizio 3-2; Club Italia – Albese 0-3; Lecco – BSC Materials Sassuolo 1-3; Mondoì – Emilbronzo 2000 Montale 3-1; Brescia – Cremona 3-0; Trento – Offanengo 3-10.

Classifica: Trentino (*) punti 42, Busto Arsizio (*) e Brescia (*) 36, Bsc Materials Sassuolo (*) 35, Mondovì’ 34, Olbia ed Albese 24, Lecco e Cremona 21, Emilbronzo 2000 Montale 18, Offanengo 15, Club Italia 9. (*) = una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni